Luciano Huck vem ao Espírito Santo para debate político

Mais uma vez o apresentador Luciano Huck tem o nome cotado para disputar a Presidência da República. Crédito: Reprodução/TV Globo

O apresentador de TV Luciano Huck, que mais uma vez tem seu nome cotado para disputar a Presidência da República, desembarca em Vila Velha no próximo dia 14 para palestra no Centro de Convenções, às 11 horas. O tema do debate é O Futuro do Brasil.

Lideranças

Huck chega acompanhado do fundador do RenovaBR, o empresário Eduardo Mufarej, que trabalha a formação de novas lideranças políticas no país.

Na disputa

O debate será mediado pela gestora Tayana Dantas, e ainda terá a participação do ex-governador Paulo Hartung. No meio político ninguém duvida que o encontro é para dar visibilidade ao nome de Tayana para disputar a prefeitura do município.

Todo mundo quer

O evento seria realizado na UVV mas, devido ao grande volume de inscritos, foi transferido para um espaço com capacidade para receber até 1,8 mil pessoas.

Cidadania em dados

O mutirão promovido por advogados ontem, no Centro de Vitória, demonstra que a população está mesmo carente de assistência. Foram 1356 atendimentos, a maioria na área previdenciária, com 358 casos, mas também houve registro de maus tratos contra idosos, negociação de dívidas, e demandas trabalhistas.

Mais mutirões

A ação é sempre promovida uma vez por ano, nas comemorações do mês dos advogados, mas o sindicato da categoria já está programando outros mutirões em razão da intensa procura. Em até 45 dias, serão realizados novos mutirões em Vitória, Vila Velha e Cariacica.

Por que parou?

A obra de drenagem no Mercado da Vila Rubim foi interrompida na quinta-feira quando, na verdade, já deveria até ter sido concluída. O prazo de conclusão era o dia 19.

Parou por quê?

O vereador Mazinho dos Anjos diz que a empresa contratada abandonou os serviços da obra que está orçada em R$ 252 mil. E para quem passa na região, outro problema é o mau cheiro provocado pelo esgoto.

Loteando cargos

A cadeira da superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Estado é alvo de interesses políticos e a movimentação está incomodando agentes da cultura capixaba.

Não sabe nada

O problema maior não é exatamente a troca da atual superintendente, Elisa Taveira, embora faça um bom trabalho. A questão é que quem está cotado para a vaga é um ex-assessor parlamentar, sem qualquer conhecimento técnico. Resta saber se a bancada federal vai deixar.

Jaleco branco

Os médicos estão em plena campanha para a eleição do Conselho Federal de Medicina (CFM), que acontece no final do mês. Há quatro chapas na disputa para conselheiro efetivo e suplente, e os candidatos estão batendo perna nos hospitais em busca de votos a fim de garantir um lugar na gestão 2019-2024 da entidade nacional.

Farmácia demais

É bom aproveitar que, atualmente, se encontra uma farmácia em cada esquina para pesquisar os preços dos remédios e não ficar no prejuízo.

Dor de cabeça

Num rápido levantamento feito por uma internauta em cinco farmácias, a diferença no valor do remédio chegou a quase o dobro. Os preços do mesmo medicamento variaram de R$ 209,30 a R$ 398,48.

Transparência

O recesso da Assembleia acaba na segunda, e a Comissão de Constituição e Justiça já tem na pauta um projeto que deve dar mais transparência ao uso de veículos no poder público.

Identificação

A proposta do deputado Doutor Hércules prevê que os automóveis - a exceção de governador, vice e seus respectivos segurança - sejam identificados para que a população saiba que estão a serviço.

Na prateleira

Já está à disposição na Amazon um livro do capixaba Pablo Lira, que reúne artigos de pesquisadores nacionais e faz uma projeção sobre a segurança pública no Estado.

O futuro é agora

O Cine Metrópolis sediará uma mostra com vídeo-ensaios, animações computacionais e filmes feitos por inteligência artificial. É o futuro já presente na produção cinematográfica.

Na tela

Como parte da programação da 9ª edição da Conferência Internacional Besides the Screen, também haverá uma exposição de filmes-software, videogames e experiências em realidade virtual. Em setembro, na Ufes.

