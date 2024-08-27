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Leonel Ximenes

Livro sobre o ES é selecionado para a Biblioteca do Congresso dos EUA

Obra, que discute os  bens culturais do Estado, estará disponível na reserva técnica de estudos brasileiros da instituição a partir de setembro, em Washington D.C.

Públicado em 

27 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A bela e imponente Biblioteca do Congresso dos EUA
A bela e imponente Biblioteca do Congresso dos EUA Crédito: Divulgação
Quais são os valores históricos e estéticos de um bem cultural? Quais critérios devem ser adotados nas intervenções de conservação e restauração? O livro “Escritos do Patrimônio” responde a esses e muitos outros questionamentos sobre os bens culturais do Estado, do país e do mundo.
Escrita com a participação da vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Espírito Santo (IAB/ES), a professora Luciene Pessotti, a obra será lançada nesta sexta-feira (30) no HUB ES+, no Centro de Vitória. Segundo a autora, o livro irá, a partir de setembro, compor o acervo da reserva técnica de estudos brasileiros da famosa e bela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, D.C.
Também assinam a obra Pedro Henrique Cabral Valadares, professor da Universidade Estadual de Pernambuco (Uepe), e Nelson Pôrto Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O livro debate os fundamentos que norteiam intervenções em patrimônios culturais, como imóveis históricos no Brasil e fora dele.
Acerca dos bens culturais do Espírito Santo, o livro tem como principal tema a importância do Forte de São Francisco Xavier da Barra, no 38º BI em Vila Velha. A obra apresenta o Manifesto do IAB/ES, sobre a intervenção na fortificação, alertando os riscos de se comprometer a autenticidade do bem cultural.
Capa do livro escrito pela professora Luciene Pessotti e outros colaboradores
Capa do livro escrito pela professora Luciene Pessotti e outros colaboradores Crédito: Divulgação
Além disso, o livro também aborda o Sítio Histórico da Prainha, considerando seu valor enquanto patrimônio ambiental urbano. São três capítulos que ressaltam a importância dos bens culturais do núcleo urbano mais antigo do Espírito Santo, que é Vila Velha.
“As intervenções em edificações históricas devem ser precedidas de exaustivos estudos e pesquisas, inclusive a avaliação de potencial arqueológico e avaliação dos impactos em seu entorno. Há ainda a necessidade de uma avaliação do impacto ambiental pelo possível comprometimento das características visuais do entorno, assim evitando uma poluição visual”, explica Luciene Pessotti.
Após o lançamento oficial, o livro "Escritos do Patrimônio" poderá ser adquirido diretamente com um dos organizadores na Ufes ou no IAB/ES. Além disso, em breve estará disponível para venda no site da Editora Milfontes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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