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Leonel Ximenes

Linhares faz teste da Covid em 39 idosos em abrigo: ninguém está com a doença

Nesta semana, os profissionais que lidam com os vovôs e vovós no Lar Abrigo de Luz também serão submetidos ao mesmo exame

Públicado em 

08 jun 2020 às 17:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Idoso do Lar de Luz é submetido a exame para detectar se ele está com o novo coronavírus
Idoso do Lar de Luz é submetido a exame para detectar se ele está com o novo coronavírus Crédito: Felipe Tozatto/PML
Os 39 idosos que moram no Lar Abrigo de Luz, em Linhares, foram submetidos a testes para a Covid-19. O resultado saiu hoje (8): os exames de todos os vovôs e vovós apresentaram resultado negativo para a doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Os exames foram realizados na própria instituição, localizada no bairro Interlagos, e também se será estendido, no decorrer deste semana, às equipes de profissionais que diariamente têm contato com os moradores do lar. “Todos se mostraram muito solícitos. O idosos estavam ansiosos para fazer o teste, que é bem simples e apresenta resultado em 15 a 20 minutos”, explicou a enfermeira da Unidade Sentinela do Coronavírus da Prefeitura de Linhares, Fernanda De Carli, que coordenou a ação.

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Desde o início da pandemia, os 39 moradores do abrigo são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares. O asilo também adotou todas as medidas necessárias para proteger os assistidos, como o uso de máscaras por todos os idosos e funcionários, e a restrição de visitas.
“Recebemos com muita alegria esta notícia, neste período em que a pandemia gera apreensão entre os nossos idosos, por fazerem parte do grupo de risco, e também os profissionais que trabalham engajados com o objetivo de manter o bem-estar físico, mental e social dos nossos assistidos”, disse a presidente do Lar Abrigo de Luz, Izabella Tessarolo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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