Linhares faz teste da Covid em 39 idosos em abrigo: ninguém está com a doença

Os 39 idosos
que moram no Lar Abrigo de Luz, em Linhares
, foram submetidos a testes para a Covid-19
. O resultado saiu hoje (8): os exames de todos os vovôs e vovós apresentaram resultado negativo para a doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Os exame
s foram realizados na própria instituição, localizada no bairro Interlagos
, e também se será estendido, no decorrer deste semana, às equipes de profissionais que diariamente têm contato com os moradores do lar. “Todos se mostraram muito solícitos. O idosos estavam ansiosos para fazer o teste, que é bem simples e apresenta resultado em 15 a 20 minutos”, explicou a enfermeira da Unidade Sentinela do Coronavírus da Prefeitura de Linhares, Fernanda De Carli, que coordenou a ação.
Desde o início da pandemia, os 39 moradores do abrigo são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares. O asilo também adotou todas as medidas necessárias para proteger os assistidos, como o uso de máscaras
por todos os idosos e funcionários, e a restrição de visitas.
“Recebemos com muita alegria esta notícia, neste período em que a pandemia gera apreensão entre os nossos idosos, por fazerem parte do grupo de risco
, e também os profissionais que trabalham engajados com o objetivo de manter o bem-estar físico, mental e social dos nossos assistidos”, disse a presidente do Lar Abrigo de Luz, Izabella Tessarolo.