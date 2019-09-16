Líder do governo ataca a OAB e diz que não vai punir Capitão Assumção

Enivaldo recebeu o agradecimento direto de Capitão Assumção. Crédito: Ales

Em pronunciamento na manhã desta segunda-feira (15) durante a reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, o líder do governo na Casa, Enivaldo dos Anjos (PSD), resolveu se antecipar e anunciar que não votará a favor de uma eventual punição ao Capitão Assumção (PSL), que ofereceu R$ 10 mil de recompensa a quem matar o assassino de uma mulher em Cariacica.



"Em face dos noticiários recentes, quero aqui antecipar meu voto contrário caso esse assunto venha a tramitar aqui na Casa", disse o deputado.

Enivaldo também atacou o que chama de intervenção por parte da OAB nos trabalhos do Legislativo. "Eu não sei o que a OAB tem que opinar aqui na Assembleia. Queria deixar claro que a OAB tem que cuidar da casa dela e deixar que nós cuidemos da nossa. Tem muito caso de advogado tomando terra de viúvas e coisa parecida por aí pra que a Ordem tome conta. Deixa que nós cuidamos da nossa Casa e a OAB cuide da dela."

O discurso do líder do governo, claro, mereceu elogios de Assumção: "Apesar de atuarmos em campos diferentes, admiro e agradeço muito o apoio dado por vossa excelência aqui hoje", disse o parlamentar do PSL, que causou polêmica em todo o país.

OAB pede mais responsabilidade

Na quarta-feira da semana passada, no mesmo dia em que Capitão Assumção ofereceu a recompensa, a diretora de Direitos Humanos da OAB-ES, Flávia Brandão, em nota oficial, considerou a posição do parlamentar um "grave retrocesso".

"De um representante do Poder Legislativo espera-se mais responsabilidade e não o incentivo à barbárie. Esse deputado deve, primeiramente, respeitar as leis e a Justiça, além de trabalhar para aprimorar os mecanismos de segurança pública existentes", disse a advogada.

