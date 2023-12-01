Libera até sepultamento: 100 serviços públicos em um único local no ES

A partir de segunda-feira (4), os moradores de Cariacica
terão acesso a mais de 100 serviços públicos em um único espaço, com a inauguração do novo Centro Administrativo de Cariacica, que fica localizado na Av. Alice Coutinho, em Vera Cruz, próximo à Câmara Municipal.
O local irá concentrar diversos serviços ao cidadão, como abertura de protocolo, atendimentos relacionados a IPTU, alvará de funcionamento e inscrição municipal, informações sobre castração de cães e gatos do Programa Cariacica Castra Legal, parcelamento de débitos, emissão de certidão negativa de débitos, atendimento do Procon e vagas de emprego da Agência do Trabalhador, entre outros.
Com a centralização dos serviços em um único espaço, a previsão é que cerca de 25 mil pessoas sejam atendidas todos os meses no local. “A inauguração deste espaço representa um marco para nossa cidade. Ele proporcionará ao cidadão atendimento ágil, em um espaço amplo e moderno”, destaca o prefeito Euclério Sampaio
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A sede do novo Centro Administrativo de Cariacica passará a funcionar na sede da antiga escola Darwin. O local irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas. Nos finais de semana e feriados, das 8h às 18h, funcionará o setor de Necrópoles, que realiza liberação de sepultamentos.
O novo Centro também será sede das Secretarias de Defesa Social (Semdefes), Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei) e Mulher e Direitos Humanos (Semdh).