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Leonel Ximenes

Libera até sepultamento: 100 serviços públicos em um único local no ES

Cerca de 25 mil pessoas deverão ser atendidas mensalmente no espaço que será inaugurado nesta segunda-feira (4)

Públicado em 

01 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O novo Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz
O novo Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
A partir de segunda-feira (4), os moradores de Cariacica terão acesso a mais de 100 serviços públicos em um único espaço, com a inauguração do novo Centro Administrativo de Cariacica, que fica localizado na Av. Alice Coutinho, em Vera Cruz, próximo à Câmara Municipal.
O local irá concentrar diversos serviços ao cidadão, como abertura de protocolo, atendimentos relacionados a IPTU, alvará de funcionamento e inscrição municipal, informações sobre castração de cães e gatos do Programa Cariacica Castra Legal, parcelamento de débitos, emissão de certidão negativa de débitos, atendimento do Procon e vagas de emprego da Agência do Trabalhador, entre outros.
Com a centralização dos serviços em um único espaço, a previsão é que cerca de 25 mil pessoas sejam atendidas todos os meses no local. “A inauguração deste espaço representa um marco para nossa cidade. Ele proporcionará ao cidadão atendimento ágil, em um espaço amplo e moderno”, destaca o prefeito Euclério Sampaio.
Sala de videomonitoramento do novo Centro Administrativo
Sala de videomonitoramento do novo Centro Administrativo Crédito: Cláudio Postay/Prefeitura de Cariacica
A sede do novo Centro Administrativo de Cariacica passará a funcionar na sede da antiga escola Darwin. O local irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas. Nos finais de semana e feriados, das 8h às 18h, funcionará o setor de Necrópoles, que realiza liberação de sepultamentos.
O novo Centro também será sede das Secretarias de Defesa Social (Semdefes), Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei) e Mulher e Direitos Humanos (Semdh).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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