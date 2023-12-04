Leilão da Prefeitura de Vitória terá até placas de trânsito

Postes e placas de trânsito que serão leiloados pela Prefeitura de Vitória Crédito: Beedz Leilões

Prefeitura de Vitória vai realizar novo leilão para alienação de bens móveis inservíveis. Serão leiloados 39 lotes de sucatas de cadeiras, mesas e assentos escolares, equipamentos de informática, semafóricos e hospitalares, armários de aço e eletrônicos e eletrodomésticos e até postes e placas de trânsito, entre outros itens.

O lote de sucata ferrosa pesa 120 toneladas e, em sua maior parte, é de abrigos de ônibus que foram substituídos por toda a Capital recentemente.

O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, por meio da plataforma www.beedz.com.br . Os lances serão encerrados no dia 21 de dezembro, a partir das 13h.

O edital está no Diário Oficial desta quinta-feira (30) e ficará disponível no site oficial do leilão e no Portal de Leilão, contendo fotos, valores para lance mínimo e descrições dos bens a serem leiloados.

Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas com inscrição de CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA).

Os interessados poderão visitar os lotes no período de 30 de novembro a 20 de dezembro, das 8 às 16h (somente nos dias úteis), nos seguintes endereços:

* LOTES 1 a 38 e 45: Galpão de Inservíveis da Seges - Avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra.

* LOTES 42 e 44: Galpão Vila Rubim - Av. Duarte Lemos, 497 - Vila Rubim – Vitória, CEP: 29.0255 – 330.

* LOTE 46: Área de Transbordo de Resíduos (antiga usina de lixo) – Rua São Sebastião, nº 405, Resistência, Vitória.