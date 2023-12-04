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Leonel Ximenes

Leilão da Prefeitura de Vitória terá até placas de trânsito

Os interessados poderão visitar os 39 lotes de sucatas até 20 de dezembro em três endereços diferentes

Públicado em 

04 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Postes e placas de trânsito que serão leiloados pela Prefeitura de Vitória
Postes e placas de trânsito que serão leiloados pela Prefeitura de Vitória Crédito: Beedz Leilões
Prefeitura de Vitória vai realizar novo leilão para alienação de bens móveis inservíveis. Serão leiloados 39 lotes de sucatas de cadeiras, mesas e assentos escolares, equipamentos de informática, semafóricos e hospitalares, armários de aço e eletrônicos e eletrodomésticos e até postes e placas de trânsito, entre outros itens.
O lote de sucata ferrosa pesa 120 toneladas e, em sua maior parte, é de abrigos de ônibus que foram substituídos por toda a Capital recentemente.
O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, por meio da plataforma www.beedz.com.br. Os lances serão encerrados no dia 21 de dezembro, a partir das 13h.
O edital está no Diário Oficial desta quinta-feira (30) e ficará disponível no site oficial do leilão e no Portal de Leilão, contendo fotos, valores para lance mínimo e descrições dos bens a serem leiloados.
Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas com inscrição de CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA).
Os interessados poderão visitar os lotes no período de 30 de novembro a 20 de dezembro, das 8 às 16h (somente nos dias úteis), nos seguintes endereços:
* LOTES 1 a 38 e 45: Galpão de Inservíveis da Seges - Avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra.
* LOTES 42 e 44: Galpão Vila Rubim - Av. Duarte Lemos, 497 - Vila Rubim – Vitória, CEP: 29.0255 – 330.
* LOTE 46: Área de Transbordo de Resíduos (antiga usina de lixo) – Rua São Sebastião, nº 405, Resistência, Vitória.
Os interessados devem entrar em contato com o preposto municipal, Antônio Lima Barcelos, no telefone (27) 99902-2357, para agendamento de visita, com antecedência mínima de 24 horas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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