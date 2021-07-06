Justiça manda Capitão Assumção retirar vídeo contra o governo do ES

O deputado estadual Capitão Assumção
(Patriota) foi condenado pela Justiça a retirar um vídeo do seu Instagram, publicado no dia 23 de junho, pelo qual faz ataques ao governo do Estado e ao secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. O secretário apresentou uma queixa-crime contra o parlamentar por crimes contra a honra, assinada pelo advogado Raphael Câmara.
Na liminar, a juíza Graciela de Rezende Henriquez, da 5ª Vara Criminal de Vitória, dá um prazo de 24 horas, a partir do recebimento da notificação, para que Assumção retire o vídeo das suas redes sociais
. Se o deputado não retirar a peça do ar, adverte a magistrada, ele incorrerá em crime de desobediência, previsto no Código Penal.
O vídeo que deverá ser retirado, com duração de três minutos e 19 segundos, é uma montagem em que o deputado simula uma entrevista com o governador Casagrande
(PSB). Assumção faz perguntas em que obtém respostas do governador, fora de contexto, durante uma live no Palácio Anchieta, sobre o combate à pandemia de Covid-19.
A montagem é feita de forma que o governador acabe encaixando as respostas às perguntas feitas por Assumção, em tom de deboche. O conteúdo tem ataques à gestão do Estado na pandemia de Covid, insinuando que ocorreram atos de corrupção, inclusive na Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
. O nome do secretário Nésio é citado no vídeo montado.
“É zueira. Mas que tem muita verdade contida, lá isso tem”, escreve o deputado na sua postagem no Instagram. O vídeo tem mais de 7 mil visualizações.
A coluna solicitou à assessoria do deputado Assumção uma posição sobre a decisão judicial. "Só me manifestarei quando for intimidado", diz o parlamentar bolsonarista.