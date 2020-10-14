Poucas&Boas: Damares, a queridinha de Pazolini, abençoa Assumção

A ministra Damares no vídeo em apoio a Assumção Crédito: Reprodução de vídeo

A pastora e ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que chegou a receber a comenda Domingos Martins do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), bandeou-se para outro candidato a prefeito em Vitória: o também deputado estadual Capitão Assumção (Patriota).

Em vídeo publicado nas redes sociais do policial militar, Damares, ex-assessora do ex-senador Magno Malta, é citada como “superministra” por Assumção. E ela vai na onda. “Oi, gente, que saudade dessa cidade linda e maravilhosa! [Estou] Com meu superdeputado e [quero] dizer o seguinte: juntos pelo fim da violência contra a criança. Vamos acabar com a violência contra a mulher. E vamos proteger a família, né, capitão?”, diz a ministra. O deputado, então, promete que fará o ministério ser um exemplo para a Capital.

Damares, empolgada, termina o vídeo convocando o seus aliados: “Bora lá, gente! Vamos proteger a família?!”. Será que Pazolini gostou ou vai retomar a condecoração da ministra?

ENTRE BANANAS E LARANJAS

Por falar em Pazolini, ele tem sido figurinha carimbada nas feiras de Vitória. É visto tanto na Praia do Canto quanto em Gurigica.

PSB X PT

Sérgio Sá (PSB) tem explorado seus feitos quando atuava na Secretaria de Habitação da PMV. Programas de rádio e de TV mostram projetos habitacionais na cidade, inclusive em áreas carentes, onde João Coser (PT) tem recebido mais intenção de voto.

PROMESSÔMETRO LIGADO

Vandinho Leite (PSDB) promete na Serra: vai ter educação em tempo integral e cinco escolas cívico-militares no município.

O ANDARILHO DE VILA VELHA

Adepto da atividade física, Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato a prefeito de Vila Velha, tem se dedicado às caminhadas em bairros com os mais diferentes tipos de perfil e de renda. Já fez uma de Novo México a Parque das Gaivotas, onde mora, e partiu para outra de Aribiri a Ataíde.

A CIDADE DOS ANIMAIS SOLTOS

O candidato a prefeito Marcos Bruno (Rede) diz que Cariacica vai ter o melhor centro de zoonoses da Grande Vitória. Não raro acontece de cães, gatos, cavalos e até porcos circularem livremente pelas ruas da cidade.

A DEPUTADA DO FEIO

A deputada estadual Janete de Sá (PMN) avisou: seu candidato a vereador em Conceição da Barra é Todo Feio (PMN), do distrito de Braço do Rio. É tanta empolgação com o pupilo que a parlamentar fala por três vezes em um vídeo o nome do postulante ao Legislativo barrense.

O HOMEM DA FARINHA

Mazinho dos Anjos (PSD) gostou do tema "Farinha do Mesmo Saco". Desta vez, apresentou vídeo de campanha em Vitória da fictícia "Farinha do Mesmo Saco Produções" com personagens que ele diz ser da velha política.

O PRIMO DE CONTARATO

O senador Fabiano Contarato (Rede) entrou nesta quarta-feira (14) na propaganda eleitoral gratuita do candidato a prefeito do seu partido em Vila Velha, Rafael Primo.

A CANDIDATA DO FORRÓ

Iracy Baltar (Republicanos ) investiu em superprodução de vídeo para divulgar sua candidatura à reeleição em Montanha. Destaque para as cenas em barragens. O estilo musical escolhido para a trilha da sonora no município da carne de sol é o forró.

COVID DERRUBA O VICE

Candidato a vice-prefeito de Colatina na chapa de Maricélis (Cidadania), Léo Produções (PSL) foi diagnosticado com Covid-19 e precisou dar uma pausa nas caminhadas. Mas a candidata a prefeita fez questão de cumprir todas as agendas dele já previamente marcadas.

E SE NÃO FOSSE REMUNERADO?

Até na Câmara Municipal de Divino de São Lourenço, município com somente 4.270 moradores, a concorrência é alta para o Legislativo. São mais de quatro interessados por cadeira. A câmara tem nove postos – e 44 disputando o voto da população.

CUIDADO COM AS CONTAS ELEITORAIS

O Conselho Regional de Contabilidade vai promover um webinar na próxima segunda-feira (19), às 14h, sobre Prestação de Contas Eleitorais, um dos calos dos candidatos. O evento, que será transmitido pela internet, contará com a participação de Mônica Pereira Trindade, assessora de Contas Eleitorais do TRE-ES, e de Marcelo Lazarini Campista, técnico judiciário do TRE-ES.

O SEBRAE NA CAMPANHA

O Sebrae-ES lança nesta quinta-feira (15) o Guia do Candidato Empreendedor, voltado para os candidatos às eleições 2020. O objetivo é colocar o empreendedorismo como pauta nas propostas.

CONSTATAÇÃO

Na propaganda desta quarta (14), Gandini admitiu que Vitória precisa cuidar mais da Segurança.

MENOXX, UM POUCO MENOXX

Na propaganda de Vila Velha, Dalton Morais, do Novo, poderia dar uma aliviada naquele sotaque carioca.

A VÍTIMA

Finalmente Assumção (Patriota) estreou na propaganda eleitoral. E avisou: vai ser vítima de fake news. Sim, Assumção falou isso.

ALÔ, GOVERNADOR!