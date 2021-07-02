Vídeo: macaco ferido após tomar choque é resgatado em Vila Velha

Um sagui apareceu ferido no meio da rua na região da Prainha, em Vila Velha. Segundo relato de populares, ele tomou um choque em fios de alta tensão, mas logo foi resgatado por moradores. A família que o resgatou disse que o bichino vive com um grupo da mesma espécie na mata da Marinha, perto do local onde o acidente foi registrado.
Os populares levaram o macaquinho pra garagem da casa, onde ele poderia ficar protegido. O vídeo mostra o resgate do animal dentro da residência.
Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, o animal foi encaminhado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos e Silvestres do Espírito Santo (IPRAM). Ele foi avaliado, está bem e será devolvido ao habitat natural, disse a prefeitura.
Quem identificar animais nessas condições pode acionar a Guarda pelo telefone (27) 3219-9929.