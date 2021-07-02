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Prainha

Vídeo: macaco ferido após tomar choque é resgatado em Vila Velha

Segundo a prefeitura, o animal está bem e logo será devolvido ao habitat natural. Ele vivia na mata da Prainha, perto do local onde foi ferido

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:42

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 jul 2021 às 19:42
Sagui foi resgatado pela Guarda Municipal em Vila Velha
Sagui foi resgatado pela Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um sagui apareceu ferido no meio da rua na região da Prainha, em Vila Velha. Segundo relato de populares, ele tomou um choque em fios de alta tensão, mas logo foi resgatado por moradores. A família que o resgatou disse que o bichino vive com um grupo da mesma espécie na mata da Marinha, perto do local onde o acidente foi registrado.
Os populares levaram o macaquinho pra garagem da casa, onde ele poderia ficar protegido. O vídeo mostra o resgate do animal dentro da residência.
Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, o animal foi encaminhado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos e Silvestres do Espírito Santo (IPRAM). Ele foi avaliado, está bem e será devolvido ao habitat natural, disse a prefeitura.
Quem identificar animais nessas condições pode acionar a Guarda pelo telefone (27) 3219-9929.

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