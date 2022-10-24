Juiz determina que prefeitura no ES faça manutenção de estrada

Estrada rural em João Neiva, no Norte do ES Crédito: IJSN

A Justiça de João Neiva , no Norte do Estado , determinou que a prefeitura faça a manutenção de uma estrada rural que estava em péssimas condições de tráfego. A ação foi movida por três moradores da localidade de Valada de Cavalinhos insatisfeitos com o precário estado da via que dá acesso a seus respectivos sítios.

Os autores da ação argumentaram que tentaram resolver o problema administrativamente, na prefeitura, mas não tiveram êxito. O município, por sua vez, alegou que o Poder Judiciário não pode impor que o Poder Executivo atenda, indiscriminadamente, toda e qualquer solicitação encaminhada por suas cidadãs e cidadãos, sob pena da violação do princípio da separação entre os Poderes.

O juiz da Vara Única de João Neiva, Gustavo Mattedi Reggiani, no entanto, entendeu que não se trata de nova obrigação ao Poder Executivo, mas está ligada à própria atuação da municipalidade. “Aliás, frequentemente, os municípios brasileiros têm suas respectivas Secretarias de Obras, cuja atribuição é, dentre outras, o zelo pelo patrimônio público, incluindo as estradas”, escreveu o magistrado na sentença.

O magistrado observou também que as provas apresentadas comprovaram a negligência da municipalidade em relação à manutenção da estrada, e que esta passou a ser plenamente trafegável após intervenção determinada pela Justiça em antecipação de tutela.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, entretanto, o julgador entendeu que, embora a situação vivenciada seja desagradável e que seja responsabilidade do réu a manutenção da via pública, não ficou comprovada a lesão extrapatrimonial das partes requerentes.