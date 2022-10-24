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Leonel Ximenes

Juiz determina que prefeitura no ES faça manutenção de estrada

Município argumentou que Poder Judiciário não poderia impor essa obrigação, mas perdeu a ação e acabou reparando a via pública no zona rural

Públicado em 

24 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estrada rural em João Neiva, no Norte do ES
Estrada rural em João Neiva, no Norte do ES Crédito: IJSN
A Justiça de João Neiva, no Norte do Estado, determinou que a prefeitura faça a manutenção de uma estrada rural que estava em péssimas condições de tráfego. A ação foi movida por três moradores da localidade de Valada de Cavalinhos insatisfeitos com o precário estado da via que dá acesso a seus respectivos sítios.
Os autores da ação argumentaram que tentaram resolver o problema administrativamente, na prefeitura, mas não tiveram êxito. O município, por sua vez, alegou que o Poder Judiciário não pode impor que o Poder Executivo atenda, indiscriminadamente, toda e qualquer solicitação encaminhada por suas cidadãs e cidadãos, sob pena da violação do princípio da separação entre os Poderes.

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O juiz da Vara Única de João Neiva, Gustavo Mattedi Reggiani, no entanto, entendeu que não se trata de nova obrigação ao Poder Executivo, mas está ligada à própria atuação da municipalidade. “Aliás, frequentemente, os municípios brasileiros têm suas respectivas Secretarias de Obras, cuja atribuição é, dentre outras, o zelo pelo patrimônio público, incluindo as estradas”, escreveu o magistrado na sentença.
O magistrado observou também que as provas apresentadas comprovaram a negligência da municipalidade em relação à manutenção da estrada, e que esta passou a ser plenamente trafegável após intervenção determinada pela Justiça em antecipação de tutela.

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Com relação ao pedido de indenização por danos morais, entretanto, o julgador entendeu que, embora a situação vivenciada seja desagradável e que seja responsabilidade do réu a manutenção da via pública, não ficou comprovada a lesão extrapatrimonial das partes requerentes.
Assim sendo, o magistrado confirmou a decisão liminar que determinou a manutenção da estrada e já foi cumprida, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A ação começou a tramitar na Justiça em 8 de maio de 2018.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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