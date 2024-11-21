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Leonel Ximenes

Instrumentos musicais de até 300 anos serão expostos em Vitória

Mostra (gratuita) “Uma Nova Música Antiga" será aberta neste sábado no Museu Solar Monjardim

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:37

Públicado em 

21 nov 2024 às 14:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cravo, um dos instrumentos antigos que serão expostos ao público
Cravo, um dos instrumentos antigos que serão expostos ao público Crédito: Museu Solar Monjardim
Música, museu, história, natureza. Essa combinação mágica estará reunida em um só lugar e acessível ao público a partir deste sábado (23), quando será aberta a exposição (gratuita) “Uma Nova Música Antiga", às 14h, no Museu Solar Monjardim, em Jucutuquara.
Entre réplicas e originais com quase 300 anos, vários instrumentos serão expostos no museu, que vai abrigar também partituras e figurinos da música barroca, numa versão revista e ampliada da primeira mostra realizada no Solar Monjardim há cinco anos.
Contrabaixo, uma das atrações da mostra
Contrabaixo, uma das atrações da mostra Crédito: Museu Solar Monjardim
A exposição “Uma Nova Música Antiga" faz parte da programação do 2º Festival de Música Barroca do Espírito Santo, que conta ainda com concertos em outros espaços culturais de Vitória, oficinas, apresentações e palestras.

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Para Evaldo Portela, diretor do Museu Solar Monjardim, todos que gostam de música irão se encantar: “Tanto para aqueles que estudam a história da música, quanto para quem é simplesmente apaixonado ou curioso, essa exposição é uma oportunidade imperdível. Uma chance rara de ver de perto instrumentos belíssimos que nos remetem à época dos grandes gênios musicais da nossa história como Vivaldi, Bach e Mozart”.
Violinos antigos do acervo do Museu Solar Monjardim
Violinos antigos do acervo do Museu Solar Monjardim Crédito: Museu Solar Monjardim
Depois da abertura neste sábado, a exposição poderá ser visitada a partir de segunda-feira (25) dentro do horário de funcionamento do museu ao público, de segunda a sexta das 8h às 16h30. A mostra deve permanecer aberta até o fim deste ano, pelo menos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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