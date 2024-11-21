Instrumentos musicais de até 300 anos serão expostos em Vitória

Cravo, um dos instrumentos antigos que serão expostos ao público Crédito: Museu Solar Monjardim

Música, museu, história, natureza. Essa combinação mágica estará reunida em um só lugar e acessível ao público a partir deste sábado (23), quando será aberta a exposição (gratuita) “Uma Nova Música Antiga", às 14h, no Museu Solar Monjardim , em Jucutuquara.

Entre réplicas e originais com quase 300 anos, vários instrumentos serão expostos no museu, que vai abrigar também partituras e figurinos da música barroca, numa versão revista e ampliada da primeira mostra realizada no Solar Monjardim há cinco anos.

Contrabaixo, uma das atrações da mostra Crédito: Museu Solar Monjardim

A exposição “Uma Nova Música Antiga" faz parte da programação do 2º Festival de Música Barroca do Espírito Santo, que conta ainda com concertos em outros espaços culturais de Vitória, oficinas, apresentações e palestras.

Para Evaldo Portela, diretor do Museu Solar Monjardim, todos que gostam de música irão se encantar: “Tanto para aqueles que estudam a história da música, quanto para quem é simplesmente apaixonado ou curioso, essa exposição é uma oportunidade imperdível. Uma chance rara de ver de perto instrumentos belíssimos que nos remetem à época dos grandes gênios musicais da nossa história como Vivaldi, Bach e Mozart”.

Violinos antigos do acervo do Museu Solar Monjardim Crédito: Museu Solar Monjardim