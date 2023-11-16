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Leonel Ximenes

Depois de mais de 2 meses fechado, Museu Solar Monjardim é reaberto

Espaço histórico-cultural agora conta com monitores e recreadores

Públicado em 

16 nov 2023 às 18:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O museu fica num casarão colonial em Jucutuquara
O museu fica num casarão colonial em Jucutuquara Crédito: MSM/Divulgação
O Museu Solar Monjardim, em JucutuquaraVitória, reabre efetivamente suas portas ao público a partir desta sexta-feira (17). A visitação continua gratuita e os horários são os habituais: de terça a sexta das 9h às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 17h.
O museu federal esteve por dois meses e meio fechado, enquanto aguardava a conclusão da licitação para contratação dos novos profissionais que atenderão o público. Ao invés de recepcionistas, como no contrato anterior, agora o museu conta com monitores e recreadores, que podem acompanhar e interagir mais de perto com os visitantes, conduzindo-os num passeio histórico pelos séculos passados
Mobiliário do Museu Solar Monjardim
Mobiliário do Museu Solar Monjardim Crédito: MSM/Divulgação
O agendamento só é necessário para grupos com mais de 10 pessoas e nesses casos pode ser feito diretamente com os monitores, através do telefone/WhatsApp (27) 98169-0030.
Além da reabertura do museu com o retorno das visitas guiadas, o Solar Monjardim prepara outras novidades para os próximos meses. Ainda em dezembro o novo site do museu deve ficar pronto, trazendo informações sobre o importante patrimônio histórico, além de imagens, artigos e agenda.
Canhões antigos expostos na área externa do museu
Canhões antigos expostos na área externa do museu Crédito: MSM/Divulgação
Diversos itens já digitalizados do acervo arquivístico do museu (documentos textuais antigos), bem como parte de sua importante coleção de arte sacra, serão também disponibilizados para consulta on-line. Por fim, novas exposições temporárias no casarão que sedia o museu também estão sendo planejadas.
O diretor do espaço, Evaldo Portela, explicou a importância das mudanças adotadas no Solar Monjardim: “Com a presença de monitores capacitados a visitação ao museu ganha uma outra dimensão e novas possibilidades se abrem. A experiência de quem visita o Solar tende a ser muito mais agradável e completa”, prevê.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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