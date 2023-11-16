Depois de mais de 2 meses fechado, Museu Solar Monjardim é reaberto

O museu fica num casarão colonial em Jucutuquara Crédito: MSM/Divulgação

O Museu Solar Monjardim, em Jucutuquara Vitória , reabre efetivamente suas portas ao público a partir desta sexta-feira (17). A visitação continua gratuita e os horários são os habituais: de terça a sexta das 9h às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 17h.

O museu federal esteve por dois meses e meio fechado, enquanto aguardava a conclusão da licitação para contratação dos novos profissionais que atenderão o público. Ao invés de recepcionistas, como no contrato anterior, agora o museu conta com monitores e recreadores, que podem acompanhar e interagir mais de perto com os visitantes, conduzindo-os num passeio histórico pelos séculos passados

Mobiliário do Museu Solar Monjardim Crédito: MSM/Divulgação

O agendamento só é necessário para grupos com mais de 10 pessoas e nesses casos pode ser feito diretamente com os monitores, através do telefone/WhatsApp (27) 98169-0030.

Além da reabertura do museu com o retorno das visitas guiadas, o Solar Monjardim prepara outras novidades para os próximos meses. Ainda em dezembro o novo site do museu deve ficar pronto, trazendo informações sobre o importante patrimônio histórico, além de imagens, artigos e agenda.

Canhões antigos expostos na área externa do museu Crédito: MSM/Divulgação

Diversos itens já digitalizados do acervo arquivístico do museu (documentos textuais antigos), bem como parte de sua importante coleção de arte sacra, serão também disponibilizados para consulta on-line. Por fim, novas exposições temporárias no casarão que sedia o museu também estão sendo planejadas.