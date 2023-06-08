Há 100 anos, Corpus Christi teve até novena ao “bello sexo” no ES

As festividades de Corpus Christi têm destaque no Espírito Santo há centenas de anos. E há um século não foi diferente: teve até novena dedicada ao “bello sexo”, que são as mulheres, conforme publicou o Diário da Manhã, a versão antiga do atual Diário Oficial do Estado
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Procissões e novenas constaram das festividades religiosas católicas na época. Na pacata Vitória
de então, o “prestito procissional” percorreu as Ruas Pedro Palácios, General Ozorio, Avenida República, Avenida Cleto Nunes, Ruas Misael Penna, Commercio, 1º de Março, Jeronymo Monteiro, Praça 8 de Setembro, Pereira Pinto, Sete de Setembro, Cel. Monjardim, São Francisco e Moniz Freire.
A primeira novena foi dedicada aos lavradores. A segunda à Escola Normal. A terceira foi para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. A quarta novena, por sua vez, foi para os artistas e operários.
A programação continuou com a quinta, que foi para os vicentinos. A sexta teve como cerne os “empregados do commercio”. A sétima foi para o “bello sexo”, ou seja, as mulheres. A oitava teve como base os militares, enquanto a nova e última foi para comércio.
Em todos os atos houve orquestra e músicos embalando as solenidades que tiveram toda a pompa, segundo a Igreja Católica
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