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Leonel Ximenes

Há 100 anos, Corpus Christi teve até novena ao “bello sexo” no ES

Procissões e novenas constaram das festividades religiosas católicas na época

Públicado em 

08 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capa do Diário da Manhã, a versão antiga do atual Diário Oficial do Estado, há 100 anos
Capa do Diário da Manhã, a versão antiga do atual Diário Oficial do Estado, há 100 anos Crédito: Hemeroteca Nacional - Biblioteca Nacional
As festividades de Corpus Christi têm destaque no Espírito Santo há centenas de anos. E há um século não foi diferente: teve até novena dedicada ao “bello sexo”, que são as mulheres, conforme publicou o Diário da Manhã, a versão antiga do atual Diário Oficial do Estado.
Procissões e novenas constaram das festividades religiosas católicas na época. Na pacata Vitória de então, o “prestito procissional” percorreu as Ruas Pedro Palácios, General Ozorio, Avenida República, Avenida Cleto Nunes, Ruas Misael Penna, Commercio, 1º de Março, Jeronymo Monteiro, Praça 8 de Setembro, Pereira Pinto, Sete de Setembro, Cel. Monjardim, São Francisco e Moniz Freire.
A primeira novena foi dedicada aos lavradores. A segunda à Escola Normal. A terceira foi para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. A quarta novena, por sua vez, foi para os artistas e operários.

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A programação continuou com a quinta, que foi para os vicentinos. A sexta teve como cerne os “empregados do commercio”. A sétima foi para o “bello sexo”, ou seja, as mulheres. A oitava teve como base os militares, enquanto a nova e última foi para comércio.
Em todos os atos houve orquestra e músicos embalando as solenidades que tiveram toda a pompa, segundo a Igreja Católica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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