Guarda e agentes de trânsito viram atores para ensinar crianças em Linhares

Alcir (à esquerda), Jaciane e Fernando, os atores que manipulam os bonecos de fantoche Crédito: Felipe Tozatto

Três guardas e agentes de trânsito de Linhares estão atuando como atores amadores de teatro para que estudantes da rede municipal não fiquem sem as aulas, durante a pandemia de Covid-19 , do Programa de Resistência e Cidadania (Preci), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

Jaciane Légora, guarda civil municipal, e Fernando Gonçalves dos Santos e Alcir Francisco dos Santos Júnior, agentes de trânsito, gravaram na semana passada o primeiro dos 12 episódios previstos do “Em Casa com o Preci”, o nome da peça.

Os personagens Juquinha, Ana, Maria, João e Raimundo, transformados em fantoches , representam uma família que aproveita o isolamento social para manter os estudos em dia. Conscientes e seguindo as regras recomendadas pelas autoridades de Saúde, eles saem de casa somente se for necessário, usando máscara e higienizando as mãos com água e sabão

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais do Preci foram suspensas, prejudicando cerca de mil alunos da rede municipal de Linhares atendidos pelo programa

VÍDEOS NAS REDES SOCIAIS

Os programas serão compartilhados com os estudantes nas redes sociais do Preci, nas plataformas digitais da Prefeitura de Linhares (Facebook, Instagram e Youtube) e também enviados para grupos de escolas no WhatsApp.

A proposta de reinventar o Preci e torná-lo interativo com os estudantes foi do secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania, coronel Jones da Silva Mattos, e abraçada de forma instantânea pelos três servidores da Secretaria.

O cenário do teatro, uma casa toda colorida, foi construído pela equipe do Preci com materiais recicláveis e montado na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Segundo o coronel Jones da Silva Mattos, a ideia não é trabalhar só a peça e o tema, o teatro em si, mas transmitir a mensagem de que o guarda municipal é amigo da sociedade e pode ser chamado quando for preciso. “Para a criança, quando vir o guarda e a guarda na rua, saber que pode contar com eles”, diz.

Para a coordenadora do Preci, a guarda civil municipal Jaciene Légora, o teatro de fantoches vai ser pedagógico para as crianças: “É por meio dessa interação e da criatividade que nós vamos abordar este momento difícil de saúde pública que todo o mundo vive, o coronavírus. Também vamos fortalecer a ideia original do programa que é alertar as crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas. O teatro de fantoches também vai alertar, de maneira especial, os cuidados, orientações e informações preventivas, como sinais de alerta, entre outros”.