Vereadores de Linhares rejeitam reduzir os próprios salários em 75%

Sessão da Câmara Municipal de Linhares Crédito: Reprodução/Transmissão Câmara de Linhares

R$ 6.192,00 para R$ 1.543,00. Votaram a favor somente o presidente da Casa, Ricardo Bonomo (Republicanos), e Rogerinho do Gás (DEM). A medida iria valer a partir da próxima legislatura, que começa em 2021, e representaria uma redução de 75% dos subsídios. Onze dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Linhares votaram, na sessão nesta segunda-feira (8), contra o projeto de resolução que poderia reduzir os subsídios dos parlamentares da cidade depara. Votaram a favor somente o presidente da Casa, Ricardo Bonomo (Republicanos), e Rogerinho do Gás (DEM). A medida iria valer a partir da próxima legislatura, que começa em 2021, e representaria uma redução de 75% dos subsídios.

O Legislativo economizaria mais de R$ 1 milhão por ano, se a mudança fosse aprovada. Durante a votação, nenhum dos vereadores debateu o projeto, nem contra nem a favor.

O projeto foi apresentado em novembro do ano passado, após várias polêmicas na Casa. Primeiro, os vereadores aprovaram, no dia 4 de novembro, um aumento de 13 para 17 o número de cadeiras na Câmara. Além disso, aprovaram ainda um aumento de 76% de seus salários, que a partir de 2021 passaria a ser de R$ 10,9 mil.

Os aumentos causaram revolta em Linhares, o que fez os vereadores revogarem o aumento. No entanto, mantiveram o aumento de cadeiras para 17. Depois, os parlamentares começaram uma discussão sobre um novo reajuste, desta vez, para R$ 7,9 mil. No entanto, manifestantes foram à porta da Câmara e protestaram contra os parlamentares, que precisaram cancelar a sessão ordinária.

Esse novo texto que tratou dos salários, desta vez, para reduzi-los, seria levado a plenário no fim de março, mas por conta da pandemia do coronavírus , a votação foi adiada. A sessão desta segunda-feira foi realizada presencialmente no plenário, com os vereadores utilizando máscaras.

NOVO PROJETO

Para o procurador da Câmara de Linhares, Ulisses Costa, como a atual norma que trata sobre os salários dos vereadores de Linhares diz, expressamente, que o valor é válido de 2017 a 2020, os vereadores precisarão aprovar um novo texto para a próxima legislatura, tanto para manter, reduzir ou aumentar. "Vai ter que haver um novo projeto de resolução, apresentado por sete vereadores", afirma.