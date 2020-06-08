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Câmara Municipal

Vereadores de Linhares rejeitam reduzir os próprios salários em 75%

No ano passado, parlamentares apresentaram dois projetos para aumentar salários, mas após protestos, desistiram. Projeto para diminuir salários estava pendente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 20:30

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:30

Sessão da Câmara Municipal de Linhares
Sessão da Câmara Municipal de Linhares Crédito: Reprodução/Transmissão Câmara de Linhares
Onze dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Linhares votaram, na sessão nesta segunda-feira (8), contra o projeto de resolução que poderia reduzir os subsídios dos parlamentares da cidade de R$ 6.192,00 para R$ 1.543,00. Votaram a favor somente o presidente da Casa, Ricardo Bonomo (Republicanos), e Rogerinho do Gás (DEM).  A medida iria valer a partir da próxima legislatura, que começa em 2021, e representaria uma redução de 75% dos subsídios.
O Legislativo economizaria mais de R$ 1 milhão por ano, se a mudança fosse aprovada. Durante a votação, nenhum dos vereadores debateu o projeto, nem contra nem a favor.
O projeto foi apresentado em novembro do ano passado, após várias polêmicas na Casa. Primeiro, os vereadores aprovaram, no dia 4 de novembro, um aumento de 13 para 17 o número de cadeiras na Câmara. Além disso, aprovaram ainda um aumento de 76% de seus salários, que a partir de 2021 passaria a ser de R$ 10,9 mil. 
Os aumentos causaram revolta em Linhares, o que fez os vereadores revogarem o aumento. No entanto, mantiveram o aumento de cadeiras para 17. Depois, os parlamentares começaram uma discussão sobre um novo reajuste, desta vez, para R$ 7,9 mil. No entanto, manifestantes foram à porta da Câmara e protestaram contra os parlamentares, que precisaram cancelar a sessão ordinária. 
Esse novo texto que tratou dos salários, desta vez, para reduzi-los, seria levado a plenário no fim de março, mas por conta da pandemia do coronavírus, a votação foi adiada. A sessão desta segunda-feira foi realizada presencialmente no plenário, com os vereadores utilizando máscaras. 

NOVO PROJETO

Para o procurador da Câmara de Linhares, Ulisses Costa, como a atual norma que trata sobre os salários dos vereadores de Linhares diz, expressamente, que o valor é válido de 2017 a 2020, os vereadores precisarão aprovar um novo texto para a próxima legislatura, tanto para manter, reduzir ou aumentar.  "Vai ter que haver um novo projeto de resolução, apresentado por sete vereadores", afirma.
*Erramos: Inicialmente, esta reportagem registrou que nove dos 11 vereadores de Linhares posicionaram-se contrariamente à redução de salários. A Casa, no entanto, possui 13 parlamentares e todos participaram da votação. Desses, 11 foram contrários à proposta

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