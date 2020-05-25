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Leonel Ximenes

Acordo prevê menos recursos para a Câmara de Linhares. E as outras?

Por causa da pandemia de Covid-19, redução será de até 20% nos repasses dos duodécimos do Executivo ao Legislativo entre junho e novembro de 2020

Públicado em 

25 mai 2020 às 17:33
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Câmara de Linhares: salário maior para os 13 vereadores a partir de 2021
Câmara de Linhares: menos recursos de junho a novembro Crédito: Divulgação
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), e o presidente da Câmara, Ricardo Bonomo (Republicanos), assinaram um acordo que prevê a diminuição de até 20% nos repasses dos duodécimos do Executivo ao Legislativo relativos aos meses de junho a novembro de 2020. A medida tem o objetivo reduzir as despesas do município durante o período de pandemia do novo coronavírus.
A redução do repasse dos duodécimos em até 20% será efetivada na mesma proporção da variação real negativa entre os valores arrecadados de ISS, ICMS, IPVA, FPM, royalties e participações especiais de petróleo, em relação ao mesmo período de 2019. A apuração do valor a ser repassado será calculada até o 6° dia útil subsequente ao fechamento de cada mês.
Segundo o secretário de Finanças e Planejamento de Linhares, Bruno Margoto Marianeli, o acordo poderá representar uma economia de mais de R$ 2,6 milhões caso seja feita a redução no seu limite máximo (20%).

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“Diante da queda da arrecadação do Executivo, chegamos a esse acordo que demonstra a solidariedade e o compromisso dos dois poderes à sociedade linharense, neste momento de grave crise que atravessamos”, disse Marianeli.
O prefeito Guerino Zanon afirmou que o acordo busca priorizar o enfrentamento ao coronavírus com a estruturação do sistema de saúde do município. Ricardo Bonomo, por sua vez, considerou que as projeções econômicas e financeiras apontam para uma severa crise mundial, nacional e local, em razão dos efeitos causados pela pandemia.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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