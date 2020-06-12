Linhares adota diversas ações no enfrentamento da Covid-19

Desinfecção dos espaços públicos com maior aglomeração de pessoas Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

Linhares é o primeiro município do Espírito Santo a estruturar quatro unidades de saúde para atender exclusivamente pacientes com sintomas ou suspeitas do novo coronavírus. São elas: Planalto, Bebedouro, Caic (Interlagos) e a UPA 24 horas. Neste panorama de pandemia, a administração municipal decidiu apostar em inúmeras iniciativas que impactam positivamente no dia a dia da população.

UPA 24 horas - Unidade Sentinela para pacientes com Covid-19 Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

Nos últimos meses, por exemplo, a Prefeitura de Linhares garantiu 20 leitos de isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL), sendo a metade deles conquistada com recursos próprios e os demais por meio de uma parceria com o Governo do Estado. Também entregou 200 mil máscaras para os moradores locais, considerando que 150 mil foram adquiridas pelo município e 50 mil foram doadas pela empresa Água Viva.

Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

Além disso, há o cuidado com a desinfecção dos espaços públicos com maior aglomeração de pessoas, incluindo unidades de saúde, pontos de ônibus, farmácias e supermercados. O município também é o precursor no ES a disponibilizar leitos de hotéis para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. A iniciativa, que é uma parceria com a empresa Brametal, tem como objetivo evitar a contaminação dos familiares desses trabalhadores.

Disponibilidade de hotel para profissionais da área da saúde do município Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

De acordo com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, a partir do momento em que foi registrado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no município, a Prefeitura criou um Comitê de Enfrentamento à Doença e um protocolo padrão para a gestão de risco da epidemia.

"Monitoramos diariamente o nosso sistema de saúde, a velocidade de contágio, o número de testes, o número de internações, a taxa de mortalidade e a capacidade e ocupação de leitos, assim como a situação econômica e a nossa capacidade de absorção e reação dos impactos nos diferentes setores e serviços. Por meio do Comitê e do protocolo, tomamos as decisões sobre os próximos passos na saúde e na economia de Linhares." Guerino Zanon - Prefeito de Linhares

Segundo ele, as ações da Prefeitura foram estruturadas em duas frentes: uma matriz de orientações para a população e um protocolo de abertura aos diversos setores, que responde ao avanço da covid-19 no município e à evolução da economia linharense.

"O vírus que pode atingir cada um indistintamente só pode ser vencido por todos juntos. O vírus vai testar a imunidade, resistência, sistema de saúde e a economia, mas confio que com a consciência dos linharenses vamos passar no teste, porque somos quase 180 mil habitantes contra um. E tudo que foi feito e o que será feito daqui pra frente é priorizando a vida dos linharenses e de cada um que escolheu Linhares para viver." Guerino Zanon - Prefeito de Linhares

Para garantir o contingenciamento de repasses, a Prefeitura assinou um acordo com a Câmara de Linhares, podendo reduzir em até 20%, entre junho e novembro, ao legislativo. De acordo com o órgão, a medida pode gerar uma economia aos cofres públicos de até R$ 2,6 milhões.

EDUCAÇÃO E TRABALHO

O município de Linhares foi o primeiro do Estado a suspender as aulas em toda a rede municipal de ensino, incluindo as atividades da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli). A Prefeitura também distribuiu kits de merenda a mais de 26 mil estudantes da rede municipal. Para ajudar no dia a dia de estudo dos alunos, o município concedeu apostilas para quase 17 mil estudantes, matriculados na rede municipal de ensino fundamental.

Entrega de kits merenda Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

Neste período de crise, o município mantém em dia o pagamento de servidores e de fornecedores. E, ao garantir mais de mil postos de trabalho, a Prefeitura continua a execução de várias obras públicas que já estavam programadas. Na rotina dos trabalhadores rurais que atuam na colheita do café, há medidas de monitoramento deles, que se dá por meio de um questionário de migração.

OUTRAS AÇÕES