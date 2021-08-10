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Leonel Ximenes

Guarapari denuncia ação de falsos profissionais de saúde

Estelionatários, que estão visitando moradores em dois bairros da cidade, foram denunciados à polícia

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

10 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O alerta da Prefeitura de Guarapari nas redes sociais
O alerta da Prefeitura de Guarapari nas redes sociais Crédito: Reprodução da internet
Prefeitura de Guarapari (PMG) publicou um alerta nas redes sociais sobre a ação de dois homens que estão visitando casas em dois bairros - Bela Vista e São Gabriel - se passando por profissionais de saúde. Segundo a prefeitura, a população deve ter cuidado porque nenhum dos dois têm vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde.
“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que recebeu a denúncia por parte de dois moradores da região, que procuraram a Unidade de Saúde responsável pelo atendimento aos bairros informando a situação e perguntando se eram mesmo funcionários do município, pois não tinham identificação. No mesmo instante a Prefeitura de Guarapari emitiu comunicado de orientação à população”, diz nota da prefeitura enviada à coluna.

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Outro caso, segundo a PMG, foi registrado em junho deste ano. Na ocasião, um casal dizia ser funcionário do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), mas também não tinha identificação alguma. O caso foi levado à polícia, inclusive com vídeos dos possíveis estelionatários.
A Semsa esclarece que os agentes de saúde e de endemias trabalham uniformizados e com identificação e, além disso, são pessoas já conhecidas da comunidade. “Vale ressaltar que a Prefeitura de Guarapari não fornece esse tipo de serviço por meio de nenhuma empresa terceirizada. Em caso de dúvidas, o morador deve ligar para a Secretaria de Saúde (27) 3361-4970, 3361-2211, 3261-3058 ou para a própria Unidade de Saúde referência no bairro”, orienta a secretaria.

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O morador que desconfiar da ação de falsos agentes de saúde também pode ligar diretamente para o número 190 e denunciá-los à Polícia Militar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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