Guarapari denuncia ação de falsos profissionais de saúde

O alerta da Prefeitura de Guarapari nas redes sociais Crédito: Reprodução da internet

Prefeitura de Guarapari (PMG) publicou um alerta nas redes sociais sobre a ação de dois homens que estão visitando casas em dois bairros - Bela Vista e São Gabriel - se passando por profissionais de saúde. Segundo a prefeitura, a população deve ter cuidado porque nenhum dos dois têm vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde.

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que recebeu a denúncia por parte de dois moradores da região, que procuraram a Unidade de Saúde responsável pelo atendimento aos bairros informando a situação e perguntando se eram mesmo funcionários do município, pois não tinham identificação. No mesmo instante a Prefeitura de Guarapari emitiu comunicado de orientação à população”, diz nota da prefeitura enviada à coluna.

Outro caso, segundo a PMG, foi registrado em junho deste ano. Na ocasião, um casal dizia ser funcionário do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), mas também não tinha identificação alguma. O caso foi levado à polícia, inclusive com vídeos dos possíveis estelionatários.

A Semsa esclarece que os agentes de saúde e de endemias trabalham uniformizados e com identificação e, além disso, são pessoas já conhecidas da comunidade. “Vale ressaltar que a Prefeitura de Guarapari não fornece esse tipo de serviço por meio de nenhuma empresa terceirizada. Em caso de dúvidas, o morador deve ligar para a Secretaria de Saúde (27) 3361-4970, 3361-2211, 3261-3058 ou para a própria Unidade de Saúde referência no bairro”, orienta a secretaria.