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Leonel Ximenes

Grande Vitória tem queda de roubos a pessoas em vias públicas e comércio

De janeiro a novembro deste ano, segundo a Sesp, ocorrências desse tipo de crime caíram acima de 30%

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 04:30

Públicado em 

10 dez 2020 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Secretário Alexandre Ramalho participa de operação da PM
Secretário Alexandre Ramalho participa de operação da PM Crédito: Sesp/Divulgação
Boas notícias na área da Segurança Pública: o município de Cariacica lidera a redução de crimes de roubo a pessoa em via pública na Grande Vitória, conforme dados do Observatório da Segurança Pública. Mas em toda a região as ocorrências desse tipo caíram acima de 30%, segundo a Sesp.
Na comparação dos períodos de janeiro a novembro de 2020 e 2019, a queda é de cerca de 50%: 2.796 contra 5.361 no ano passado. Na sequência estão Vitória, com queda de 44,7%, Viana (-35,3%), Serra (-34,2%), Vila Velha (-32,2%) e Guarapari (-30,3%).

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Já na Grande Vitória, como um todo, a redução é de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior, havendo 10 mil casos a menos. Para que ocorresse essa retração, alguns fatores foram primordiais, como a menor circulação de pessoas.
Além disso, segundo informa a Secretaria de Estado da Segurança Pública, houve o reforço do policiamento ostensivo. Parte dos policiais saiu dos quadros administrativos para o patrulhamento das ruas, formando uma equipe de pronto-emprego que reforçou as rondas em áreas comerciais e de maior circulação de pessoas.
Atualmente, a Região Metropolitana da Grande Vitória apresenta também redução nos dados de roubos a estabelecimentos comerciais, de 23,5%. São 282 crimes a menos que no ano passado.
Os furtos a comércio, segundo dados da Sesp, também caíram. De janeiro a outubro o índice é de 32% de redução. A região do Centro de Vitória, por exemplo, ponto sempre sensível em relação a esse tipo de crime, tem contado com o reforço da Guarda Municipal de Vitória, que quase diariamente realiza pontos de bloqueio, em um trabalho de parceria com a Polícia Militar. Esse bairro, conforme a coluna divulgou, foi o local com mais assaltos na Capital, no primeiro semestre deste ano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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