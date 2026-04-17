Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais

Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (17), aos 68 anos. O ex-jogador deixou de luto milhares de fãs pelo país e pelo mundo, incluindo Bruno Schmidt, medalhista de ouro olímpico de vôlei de praia nos Jogos do Rio-2016 e sobrinho de Oscar.
Por meio das redes sociais, o atleta se proncunciou após o falecimento do tio. Segundo o jogador, radicado no Espírito Santo, ele perdeu uma referência e um ídolo, acima de tudo.
"Hoje, além de um tio, perdi uma grande referência, o maior ídolo da história do basquete brasileiro, cujo nome carrego no meu. Ficam na memória e no coração as lembranças. Obrigado por tudo, Mão Santa, querido Tio!", disse em nota.
Morte de Oscar Schmidt
O ex-jogador sofreu um mal-estar e precisou ser atendido rapidamente. Oscar chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada.
Com a camisa da seleção brasileira de basquete, Oscar conquistou os Jogos Pan-Americanos de 1987, três títulos sulamericanos, Copa América e uma medalha de bronze no Mundial de 1978.Além de ter se tornado o único jogador da história a marcar mais de mil pontos nos Jogos Olímpicos.