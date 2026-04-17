Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Luto

Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais

Medalhista de ouro olímpico no vôlei de praia deixa mensagem após falecimento do tio

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 18:21

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

17 abr 2026 às 18:21
Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Reprodução/Redes sociais

Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (17), aos 68 anos. O ex-jogador deixou de luto milhares de fãs pelo país e pelo mundo, incluindo Bruno Schmidt, medalhista de ouro olímpico de vôlei de praia nos Jogos do Rio-2016 e sobrinho de Oscar.


Por meio das redes sociais, o atleta se proncunciou após o falecimento do tio. Segundo o jogador, radicado no Espírito Santo, ele perdeu uma referência e um ídolo, acima de tudo.


"Hoje, além de um tio, perdi uma grande referência, o maior ídolo da história do basquete brasileiro, cujo nome carrego no meu. Ficam na memória e no coração as lembranças. Obrigado por tudo, Mão Santa, querido Tio!", disse em nota.


Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Reprodução/Redes sociais

Morte de Oscar Schmidt


O ex-jogador sofreu um mal-estar e precisou ser atendido rapidamente. Oscar chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada.


Com a camisa da seleção brasileira de basquete, Oscar conquistou os Jogos Pan-Americanos de 1987, três títulos sulamericanos, Copa América e uma medalha de bronze no Mundial de 1978.Além de ter se tornado o único jogador da história a marcar mais de mil pontos nos Jogos Olímpicos.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alergia ocular: 5 dicas para evitar crises e proteger os olhos 
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre como os animais caçam na natureza
Imagem de destaque
BR 101 em Anchieta terá interdição total nesta segunda-feira (27)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados