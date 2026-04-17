Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Para quem está pensando em aproveitar o final de semana para comprar carro ou motocicleta zero quilômetro, as concessionárias capixabas estão com uma ofensiva de vendas concentrada em bônus de troca e taxas de juros subsidiadas. As condições chegam a R$ 55 mil de bônus em modelos específicos, além de benefícios extras como IPVA e emplacamento grátis para unidades selecionadas.
Entre os principais incentivos estão os planos de financiamento com taxa zero, que em alguns casos se estendem por até 60 meses, e carências que permitem ao consumidor iniciar o pagamento das parcelas em até 120 dias.
“Estamos com um fôlego renovado para este mês de abril. Nossa prioridade é garantir que o cliente encontre a melhor engenharia financeira, combinando bônus agressivos, como os R$ 55 mil no Palisade, com taxas zero que facilitam o fechamento do negócio. O objetivo é manter o estoque girando e oferecer condições reais de entrada no segmento premium e nos modelos de volume, como a linha HB20”, afirma Ezequiel Duque, gerente regional da Prime Hyundai.
Nas concessionárias Orvel as marcas Peugeot e Citroën apresentam reduções diretas nos preços de tabela e bônus de trade-in (valorização do usado na troca). O Novo Peugeot 2008 Active, por exemplo, recebe bônus de R$ 9.000 e isenção de IPVA. Já a Citroën aplica reduções no hatch C3 e no crossover Basalt, com preços que partem de R$ 76.990 para versões de entrada.
A Honda Shori apresenta condições durante o mês de abril com toda a linha nacional — WR-V, HR-V e City — com bônus de até R$ 10.000 na avaliação do usado. E taxa zero em até 24x ou 0,99% em até 36x pelo Banco Honda para o HR- e City.
A Volkswagen, representada pela Vitoriawagen, realiza uma ação de vendas imediata denominada “Dia D”, abrangendo unidades em Vitória, Serra e Guarapari. A campanha foca em bônus de até R$ 30 mil para o SUV Nivus Highline e taxa zero para o Taos e T-Cross.
No segmento de pesados e comerciais leves, a Foton Contauto disponibiliza as picapes Tunland V7 e V9 com taxas zero de juros via banco de montadora.
O setor de duas rodas também acompanha o movimento com a Moto Vena, que disponibiliza os modelos CG 160 Cargo e Fan com emplacamento gratuito. Além da venda de veículos, centros de serviços como Point S e Contauto Autocenter anunciam descontos progressivos e preços diferenciados para pneus de diversos aros.
Veja as ofertas:
Prime Hyundai
Hyundai Palisade: bônus de até R$ 55 mil e taxa zero em até 24x.
Hyundai Kona Ultimate: bônus de até R$ 20 mil e taxa zero em até 12x.
Hyundai Creta (Comfort e Limited): bônus de até R$ 12 mil ou taxa zero em 30x.
Hyundai HB20 e HB20S Limited MT: bônus de até R$ 8 mil e taxa zero em até 12x.
Hyundai Tucson: entrada + 36x de R$ 1.699,00 + parcela final.
Honda Shori
CNPJ: a partir de R$ 138.570
Produtor Rural: a partir de R$ 143.220
PcD: a partir de R$ 134.740,70 (com isenção total de IPI)
Taxista: a partir de R$ 116.756,40 (com isenção total de IPI + ICMS)
*Valores de referência para WR-V EX Branco Tafetá 2026/2026.
Prime Omoda & Jaecoo
Jaecoo 7: taxa 0% em até 60 meses (com 60% de entrada).
Jaecoo 7 Luxury: bônus de até R$ 30 mil no usado com taxa zero (60% entrada + 24x).
Omoda 7 Prestige: taxa zero com saldo em 24 ou 36 meses e supervalorização do usado.
Omoda E5 e 5 HEV: taxa zero com saldo em 24x ou 36x e supervalorização do usado.
Prime Caoa Chery
Linha Tiggo (5x, 7 Sport/Pro e 8 Pro): 40% de entrada + saldo em 48x com primeira parcela em até 120 dias.
Peugeot Premier
Peugeot 208 Allure (25/26): de R$ 125.550 por R$ 118.990 com usado na troca e bônus de R$ 4.000.
Peugeot 208 Style 1.0 (25/26): de R$ 105.990 por R$ 92.990 com usado na troca e bônus de R$ 3.000.
Peugeot 2008 Active (25/26): de R$ 151.990 por R$ 133.990 com usado na troca, bônus de R$ 9.000 e IPVA grátis.
Peugeot 2008 GT Hybrid (25/26): de R$ 181.990 por R$ 159.990 com usado na troca, bônus de R$ 5.000 e IPVA grátis.
Ofertas válidas até 6 de maio.
Kia Plena
Oferta Geral: bônus de até R$ 50 mil, supervalorização do usado e emplacamento total grátis.
Nova Kia Sportage: bônus de até R$ 20 mil, supervalorização do usado e emplacamento total grátis.
Passion Citroën
Citroën C3 Live Go: de R$ 86.590 por R$ 76.990.
Citroën Basalt Dark Edition: de R$ 129.990 por R$ 115.690 com usado na troca e taxa zero.
Citroën Basalt Feel: por R$ 97.412,61.
Prime Mitsubishi
Mitsubishi Triton (Linha 25/26): 4 revisões gratuitas (últimas unidades).
Orvel Renault
Renault Kardian 2026: a partir de R$ 105.609.
Renault Boreal AT 2026: R$ 169.990.
Kwid Zen 2026: R$ 64.990.
Orvel Fiat
Fiat Fastback Audace Hybrid (2026): a partir de R$ 128.990 com usado na troca, taxa 0% e emplacamento grátis.
Fiat Pulse Audace Hybrid (2026): a partir de R$ 118.990 com usado na troca, taxa 0% e emplacamento grátis.
Orvel Peugeot
Orvel Citroën
Citroën C3 Live Go (26/26): de R$ 86.590 por R4 76.990 com redução IPI verde.
Citroën C3 Live Pack (25/26): R$ 83.990 com usado na troca, emplacamento grátis e taxa de 0,99% (50% entrada + 48x).
Citroën C3 You (25/26): R$ 104.990 com usado na troca. Emplacamento total.
Citroën Aircross XTR (25/26): de R$ 152.990 por R$ 134.990 com usado na troca, emplacamento grátis e taxa de 0,99%.
Citroën Basalt Feel manual (26/26): R$ 115.690 com usado na troca. Opção de taxa zero ou taxa 0,99% (consulte condições na concessionária).
Orvel Omoda & Jaecoo
Omoda 5: a partir de R$ 164.990
Omoda 5 Prestige: a partir de R$ 184.990
Omoda 7 Luxury: a partir de R$ 254.990
Omoda 7 Prestige: a partir de R$ 279.990
Orvel Point S
Promoção Troca Progressiva válida até o dia 30 de abril. Descontos válidos mediante a entrega de pneus usados. Valor máximo aplicado na troca de 4 pneus. Para a compra de 2 unidades, o desconto será proporcional. Demais condições direto na loja.
Pneu aro 14 — até R$ 50 de desconto
Pneu aro 15 — até R$ 100 de desconto
Pneu aro 16 — até R$ 150 de desconto
Pneu aro 17 — até R$ 200 de desconto
Vitoriawagen
Volkswagen Nivus Highline: bônus de até R$ 30 mil e taxa de 0,99% em até 48 parcelas.
Volkswagen Taos: preço promocional de R$ 199.990 e taxa zero em 24x.
Volkswagen T-Cross: bônus de até R$ 28.500 e taxa zero.
Volkswagen Tera Comfort: entrada de 40% e saldo em 36x com taxa de 0,99%.
Foton Contauto
Condição especial de financiamento via Banco Santander com taxa zero, entrada de 60% e prazo de 24 parcelas. Sujeito à aprovação de crédito.
Tunland V7: a partir de R$ 289.900 com taxa 0% (60% entrada + 24x).
Tunland V9: a partir de R$ 309.900 com taxa 0% (60% entrada + 24x).
Foton Mais Brasil: taxa de 1,05% em 36x, 0% de entrada e 90 dias de carência.
Contauto Autocenter
Pneu XBRI aro 13: R$ 249 Pix ou 6x R$ 48
Pneu XBRI aro 14: R$ 239 Pix ou 6x R$ 48
Pneu XBRI aro 15: R$ 275 Pix ou 6x R$ 55
Pneu XBRI aro 16: R$ 299 Pix ou 6x R$ 60
Moto Vena
CG 160 Cargo (25/26): R$ 19.390 com emplacamento grátis.
CG 160 Fan (26/26): R$ 20.620 com emplacamento grátis.
Ofertas válidas até 30 de abril ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de financiamento.