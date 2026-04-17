Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Para quem está pensando em aproveitar o final de semana para comprar carro ou motocicleta zero quilômetro, as concessionárias capixabas estão com uma ofensiva de vendas concentrada em bônus de troca e taxas de juros subsidiadas. As condições chegam a R$ 55 mil de bônus em modelos específicos, além de benefícios extras como IPVA e emplacamento grátis para unidades selecionadas.





Entre os principais incentivos estão os planos de financiamento com taxa zero, que em alguns casos se estendem por até 60 meses, e carências que permitem ao consumidor iniciar o pagamento das parcelas em até 120 dias.





“Estamos com um fôlego renovado para este mês de abril. Nossa prioridade é garantir que o cliente encontre a melhor engenharia financeira, combinando bônus agressivos, como os R$ 55 mil no Palisade, com taxas zero que facilitam o fechamento do negócio. O objetivo é manter o estoque girando e oferecer condições reais de entrada no segmento premium e nos modelos de volume, como a linha HB20”, afirma Ezequiel Duque, gerente regional da Prime Hyundai.





Nas concessionárias Orvel as marcas Peugeot e Citroën apresentam reduções diretas nos preços de tabela e bônus de trade-in (valorização do usado na troca). O Novo Peugeot 2008 Active, por exemplo, recebe bônus de R$ 9.000 e isenção de IPVA. Já a Citroën aplica reduções no hatch C3 e no crossover Basalt, com preços que partem de R$ 76.990 para versões de entrada.





A Honda Shori apresenta condições durante o mês de abril com toda a linha nacional — WR-V, HR-V e City — com bônus de até R$ 10.000 na avaliação do usado. E taxa zero em até 24x ou 0,99% em até 36x pelo Banco Honda para o HR- e City.





A Volkswagen, representada pela Vitoriawagen, realiza uma ação de vendas imediata denominada “Dia D”, abrangendo unidades em Vitória, Serra e Guarapari. A campanha foca em bônus de até R$ 30 mil para o SUV Nivus Highline e taxa zero para o Taos e T-Cross.

No segmento de pesados e comerciais leves, a Foton Contauto disponibiliza as picapes Tunland V7 e V9 com taxas zero de juros via banco de montadora.





O setor de duas rodas também acompanha o movimento com a Moto Vena, que disponibiliza os modelos CG 160 Cargo e Fan com emplacamento gratuito. Além da venda de veículos, centros de serviços como Point S e Contauto Autocenter anunciam descontos progressivos e preços diferenciados para pneus de diversos aros.