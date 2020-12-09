Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vitória tem média de 3 assaltos a ônibus a cada 2 dias: aumento de 62,7%

De janeiro a outubro deste ano, foram 467 ocorrências ante as 287 no mesmo período de 2019

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 12:58

Públicado em 

09 dez 2020 às 12:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Assalto em ônibus
Assalto em ônibus na Capital: criminalidade crescente Crédito: Amarildo
Os roubos ocorridos em transporte coletivo em Vitória aumentaram 62,7% neste ano. O período comparado é o que compreende os meses de janeiro a outubro (últimos dados), segundo o Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Em termos absolutos, a Capital contabilizou 467 ocorrências em 2020 ante os 287 casos no mesmo período do ano passado. Ou seja, de janeiro a outubro aconteceu uma média de 1,5 assalto por dia nos coletivos da cidade.
Outro município que teve um aumento de casos de assaltos a ônibus foi a Serra. Passou do patamar de 499, que estava no ano passado, para 520, havendo acréscimo de 4,2%.
Dados do Sistema Transcol revelam que, em outubro, houve uma média de 32 passageiros por viagem de ônibus. Esse valor é bem superior ao que chegou a ser em abril, quando a restrição de circulação, por causa da pandemia de coronavírus, foi mais severa e as viagens nos ônibus tiveram uma média de 21 pessoas.
Assim, andar de ônibus em Vitória é correr risco de ser assaltado e ainda pegar a Covid-19. Mais um desafio na área de segurança para o futuro prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é delegado de polícia por formação.

Veja Também

Gari luta com ladrão em assalto e é arrastado para fora do ônibus em Vitória

Motorista de ônibus pisca o farol e alerta polícia sobre assalto em Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assalto ônibus Segurança Pública Serra Sesp Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados