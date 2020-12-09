Vitória tem média de 3 assaltos a ônibus a cada 2 dias: aumento de 62,7%

Os roubos ocorridos em transporte coletivo em Vitória aumentaram 62,7% neste ano. O período comparado é o que compreende os meses de janeiro a outubro (últimos dados), segundo o Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
.
Em termos absolutos, a Capital contabilizou 467 ocorrências em 2020 ante os 287 casos no mesmo período do ano passado. Ou seja, de janeiro a outubro aconteceu uma média de 1,5 assalto por dia nos coletivos da cidade.
Outro município que teve um aumento de casos de assaltos a ônibus foi a Serra. Passou do patamar de 499, que estava no ano passado, para 520, havendo acréscimo de 4,2%.
Dados do Sistema Transcol revelam que, em outubro, houve uma média de 32 passageiros por viagem de ônibus. Esse valor é bem superior ao que chegou a ser em abril, quando a restrição de circulação, por causa da pandemia de coronavírus
, foi mais severa e as viagens nos ônibus tiveram uma média de 21 pessoas.
Assim, andar de ônibus em Vitória é correr risco de ser assaltado e ainda pegar a Covid-19. Mais um desafio na área de segurança para o futuro prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é delegado de polícia por formação.