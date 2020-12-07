Grande problema foi extinção do Ministério de Segurança Pública, diz Maia

Em fala no 14º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Maia destacou que o quadro de funcionários do superministério tinha como prioridade o combate à corrupção. "Com pouca relação ao tema da segurança pública", avaliou Maia, para quem pouco se aproveitou o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado na gestão Temer. "Nos tira a possibilidade de ter uma coordenação melhor entre legislativo e executivo", afirmou o presidente da Câmara.