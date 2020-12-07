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Governo Federal

Grande problema foi extinção do Ministério de Segurança Pública, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados,  destacou que o quadro de funcionários do superministério tinha como prioridade o combate à corrupção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:01

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:01

Presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM), visita o governador Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta
Presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM), visita o governador Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou nesta segunda-feira (07) como um "grande problema" a extinção do Ministério da Segurança Pública como pasta isolada. Em 2019, quando tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro juntou em um único o ministério as pastas de Segurança Pública e da Justiça para receber o ex-juiz federal Sergio Moro, agora ex-quadro do Executivo e desafeto do presidente.
Em fala no 14º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Maia destacou que o quadro de funcionários do superministério tinha como prioridade o combate à corrupção. "Com pouca relação ao tema da segurança pública", avaliou Maia, para quem pouco se aproveitou o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado na gestão Temer. "Nos tira a possibilidade de ter uma coordenação melhor entre legislativo e executivo", afirmou o presidente da Câmara.
Maia ainda disse achar que hoje Bolsonaro se arrepende de ter "acabado" com o Ministério da Segurança Pública. Como já mostrou o Broadcast, a cisão das duas pastas é um assunto avaliado dentro do governo desde o início do ano.

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