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Leonel Ximenes

Governo do ES já tem página pronta para o Passaporte Coronavírus

Documento seria adotado em caso de decretação de restrições severas (lockdown); minutos após a publicação desta reportagem, link foi retirado do ar

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 17:41

Públicado em 

29 jun 2020 às 17:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Passaporte Coronavírus só será adotado em caso de medidas por causa da pandemia
O Passaporte Coronavírus seria concedido a pessoas que exercem atividades essenciais no ES Crédito: Divulgação
governo do Estado já tem uma página pronta na internet para emissão do Passaporte Coronavírus em caso de restrições severas na circulação de pessoas (lockdown) no Espírito Santo devido à pandemia de Covid-19.
Segundo o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a ferramenta faz parte do planejamento do governo no caso de decretação de risco extremo como o decorrente da taxa de ocupação superior a 90% das UTIs para tratamento da doença.
“O Passaporte Coronavírus foi criado durante o período mais crítico de ocupação de leitos da UTI, na segunda quinzena de maio e na primeira semana de junho, quando o índice de ocupação oscilou entre 86% e 88%”, explica Duboc.
Mas, segundo ponderou, a situação atual está mais estável, com a ocupação de leitos com taxa entre 80% e 82%. “A matriz de risco nos mostra o índice de ameaça e vulnerabilidade. Por isso, temos que estar preparados para a adoção de medidas em hipótese de risco extremo”, destacou.
O documento, que está na plataforma do Acesso Cidadão (www.acessocidadao.es.gov.br), seria emitido para aquelas pessoas que precisam se deslocar de casa para o trabalho para exercer atividades essenciais durante a vigência das medidas de restrição de locomoção. Na prática, é um controle que o governo teria das atividades essenciais no Estado.
Nesse caso, empresas e pessoas físicas acessariam a página na internet para fazer o cadastro e emitir o Passaporte, que seria apresentado às autoridades responsáveis pelo cumprimento das medidas, como a Polícia Militar. O próprio sistema validaria os dados inseridos pelo solicitante do documento, informa o secretário de Planejamento.

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Vários profissionais poderiam obter esse documento. Duboc cita, como exemplo, um cuidador de idosos, atividade que não poderia ser interrompida mesmo em caso de lockdown. Esse profissional, para garantir a mobilidade da sua casa para o seu local de trabalho, e vice-versa, apresentaria o Passaporte Coronavírus sempre que solicitado por uma pessoa investida da autoridade para fiscalizar as medidas.
Como não está sendo utilizado, quem acessa a página do Acesso Cidadão não consegue inserir dados no link para o Passaporte Coronavírus. O sistema informa que "uma falha inesperada aconteceu".

ATUALIZAÇÃO: LINK DO PASSAPORTE CORONAVÍRUS É RETIRADO DO AR

Poucos minutos após a publicação desta matéria, o link de acesso ao Passaporte Coronavírus foi retirado da página Acesso Cidadão. A coluna acionou o governo do Estado para saber o motivo da exclusão desse link. Segundo a assessoria,  a plataforma para o passaporte não deveria mesmo estar no ar e  só será disponibilizada novamente se houver decretação de lockdown.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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