Governo do ES começa 2023 vendendo imóvel de R$ 22 milhões

O governo do Estado
estipulou em R$ 22,3 milhões, como valor mínimo, o preço de um terreno de 5,8 mil metros quadrados, com edificação, localizado na Rua Mary Ubirajara, nº 160, em Santa Lúcia, Vitória.
A sessão pública para a abertura das propostas será realizada no dia 4 de janeiro de 2023, às 10h, na sala de reuniões da Gerência de Patrimônio (Gepae), situada na Avenida Governador Bley, nº 236, Edifício Fábio Ruschi, 10º andar, Ala Cidade, no Centro de Vitória
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O edital da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) definiu que a venda será realizada sob o critério de “maior lance ou oferta”. Ou seja, quem oferecer mais dinheiro pelo imóvel, leva o bem.
Estão aptas a participar da licitação pessoas físicas e pessoas jurídicas e em consórcio que atenderem a todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O documento na íntegra pode ser acessado pelos sites www.seger.es.gov.br
e www.portaldepatrimonio.es.gov.br
Os interessados no imóvel poderão visitá-lo de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h, mediante agendamento prévio. Para isso, basta entrar em contato com a Subgerência de Patrimônio Imobiliário (Supai) pelo telefone (27) 3636-5247 e/ou pelo e-mail [email protected]
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