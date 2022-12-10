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Leonel Ximenes

Governo do ES começa 2023 vendendo imóvel de R$ 22 milhões

Terreno com edificação em área nobre será leiloado no dia 4 de janeiro

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

10 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Terreno com edificação em Santa Lúcia, Vitória, que está sendo vendido pelo governo do Estado
Terreno com edificação em Santa Lúcia, Vitória, que está sendo vendido pelo governo do Estado Crédito: Secom/ES
governo do Estado estipulou em R$ 22,3 milhões, como valor mínimo, o preço de um terreno de 5,8 mil metros quadrados, com edificação, localizado na Rua Mary Ubirajara, nº 160, em Santa Lúcia, Vitória.
A sessão pública para a abertura das propostas será realizada no dia 4 de janeiro de 2023, às 10h, na sala de reuniões da Gerência de Patrimônio (Gepae), situada na Avenida Governador Bley, nº 236, Edifício Fábio Ruschi, 10º andar, Ala Cidade, no Centro de Vitória.

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O edital da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) definiu que a venda será realizada sob o critério de “maior lance ou oferta”. Ou seja, quem oferecer mais dinheiro pelo imóvel, leva o bem.
Estão aptas a participar da licitação pessoas físicas e pessoas jurídicas e em consórcio que atenderem a todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O documento na íntegra pode ser acessado pelos sites www.seger.es.gov.br e www.portaldepatrimonio.es.gov.br
Os interessados no imóvel poderão visitá-lo de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h, mediante agendamento prévio. Para isso, basta entrar em contato com a Subgerência de Patrimônio Imobiliário (Supai) pelo telefone (27) 3636-5247 e/ou pelo e-mail [email protected] .

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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