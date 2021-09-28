Governador viaja de helicóptero a cada 4 dias; redutos da oposição na rota

O governador Renato Casagrande
(PSB) tem viajado de helicóptero pelo Espírito Santo a cada quatro dias neste ano, em média, de acordo com os registros oficiais da Secretaria da Casa Militar. O período compreendido das viagens é de 1º de janeiro até o último dia 11 de setembro. Nesse intervalo de tempo, foram 64 dias de viagens, ao todo.
Julho e junho foram os meses em que o governador passou mais dias viajando com o transporte aéreo. Em julho, Casagrande viajou 12 dias para diferentes cidades capixabas, enquanto no mês anterior foram 11 dias. Os demais meses com mais viagens foram: janeiro, março e maio (oito, cada), fevereiro (seis), agosto (cinco), abril (quatro) e setembro (dois).
Os destinos em que mais o socialista pousou foram em Aracruz
e Cachoeiro de Itapemirim
. Curiosamente, ambos são redutos de políticos que têm feito críticas mais contundentes ao governador. Na cidade do Sul do Estado, embora o prefeito seja o socialista Victor Coelho, a tarefa tem ficado com o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), enquanto no Norte a oposição parte do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos).
Entre os passageiros que acompanharam o governador, estiveram membros de sua equipe técnica e deputados, como o coronel Alexandre Quintino
(PSL), e até a primeira-dama do Estado, dona Virgínia, em algumas poucas situações.
Os helicópteros mais empregados foram o Harpia 7 e o Harpia 8. O Harpia 7, mais robusto, tem capacidade de transportar 11 pessoas.