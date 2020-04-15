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Leonel Ximenes

Fluxo na Terceira Ponte cai 45% em quatro semanas, mas está aumentando

No dia 23 de março, movimento foi de 39.997 veículos, mas na última segunda-feira, dia 13, a circulação aumentou para 48.179

Públicado em 

15 abr 2020 às 11:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
Movimento às 17h do dia 18 de março, quando o fluxo de veículos na ponte estava bem abaixo do normal para o horário  Crédito: Fernando Madeira
Ao longo das quatro semanas em vigor das medidas restritivas adotadas pelo governo estadual por causa da epidemia do novo coronavírus, o fluxo da Terceira Ponte caiu 45,41%, na comparação entre o dia 16 de março (primeira segunda-feira com a paralisação de aulas e outros serviços) e a última segunda-feira, 13 de abril.
No dia 16 de março, circularam pela via 88.268 veículos, enquanto na última segunda-feira passaram pela ponte que liga Vitória a Vila Velha 48.179 carros, caminhões, motos e outros.
Mas embora o número seja de queda geral da circulação de veículos, gradualmente a quantidade tem aumentado a cada semana. As segundas-feiras, primeiro dia útil da semana, são os indicadores para esta análise.
No dia 23 de março, o fluxo foi de 39.997 veículos. Já no dia 30, uma semana depois, 41.158. No dia 6 de abril, houve um aumento expressivo de circulação: 46.651 carros, motos e outros passaram pela Terceira Ponte, enquanto no dia 13 foi registrado novo aumento: 48.179.
Portanto, os números indicam que o isolamento social, medida recomendada pelas autoridades da Saúde para enfrentar a pandemia da Covid-19, está diminuindo, e o fluxo diário de veículos pela ponte é mais um indicador desse afrouxamento.

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Aos números: do dia 23 de março ao dia 13 de abril, o tráfego na via teve um crescimento considerável de 20,45%. Mais um indicador para o governador Casagrande analisar antes de tomar uma decisão pelo relaxamento de algumas medidas de isolamento social.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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