Fluxo na Terceira Ponte cai 45% em quatro semanas, mas está aumentando

No dia 16 de março, circularam pela via 88.268 veículos, enquanto na última segunda-feira passaram pela ponte que liga Vitória a Vila Velha 48.179 carros, caminhões, motos e outros.
Mas embora o número seja de queda geral da circulação de veículos, gradualmente a quantidade tem aumentado a cada semana. As segundas-feiras, primeiro dia útil da semana, são os indicadores para esta análise.
No dia 23 de março, o fluxo foi de 39.997 veículos. Já no dia 30, uma semana depois, 41.158. No dia 6 de abril, houve um aumento expressivo de circulação: 46.651 carros, motos e outros passaram pela Terceira Ponte, enquanto no dia 13 foi registrado novo aumento: 48.179.