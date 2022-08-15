Fim de semana tem 1 homicídio a cada 5 horas no ES

O fim de semana foi marcado pela violência no Espírito Santo, tanto na Grande Vitória
como no interior. De sexta (12) a domingo (14), foram contabilizados 14 homicídios, havendo uma média de um crime a cada cinco horas no Estado. Na sexta-feira, aconteceram três casos; no sábado foram seis e, no domingo, cinco.
O município que liderou os homicídios foi Vila Velha
, com três ocorrências. Lembrando que a cidade canela-verde, de janeiro a julho, somou 99 assassinatos, o maior índice do Espírito Santo no período..
Linhares
e Baixo Guandu, por sua vez, tiveram duas mortes, cada. E Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Ecoporanga e Ibatiba acumularam, cada, um crime letal contra a vida.
Desses 14 homicídios, oito foram no interior
, quantidade maior que a verificada na Grande Vitória, que somou seis ocorrências.