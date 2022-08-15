Leonel Ximenes

Fim de semana tem 1 homicídio a cada 5 horas no ES

Em Vila Velha, a violência não dá trégua: foram três assassinatos no período

Públicado em 

15 ago 2022 às 15:25
Colunista

Polícia Civil do ES
Polícia Civil faz operação em Vitória em busca de criminosos Crédito: Polícia Civil / Divulgação
O fim de semana foi marcado pela violência no Espírito Santo, tanto na Grande Vitória como no interior. De sexta (12) a domingo (14), foram contabilizados 14 homicídios, havendo uma média de um crime a cada cinco horas no Estado. Na sexta-feira, aconteceram três casos; no sábado foram seis e, no domingo, cinco.
O município que liderou os homicídios foi Vila Velha, com três ocorrências. Lembrando que a cidade canela-verde, de janeiro a julho, somou 99 assassinatos, o maior índice do Espírito Santo no período..

Linhares e Baixo Guandu, por sua vez, tiveram duas mortes, cada. E Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Ecoporanga e Ibatiba acumularam, cada, um crime letal contra a vida.
Desses 14 homicídios, oito foram no interior, quantidade maior que a verificada na Grande Vitória, que somou seis ocorrências.

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

homicídio Segurança Pública Vila Velha
