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Leonel Ximenes

Filme mudo (e perdido) fazia sucesso há 100 anos no 7 de setembro no ES

Drama foi exibido na sala do extinto Cine Central, em Vitória

Públicado em 

07 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartaz do filme
Cartaz do filme "Luz que se Apaga", com Jacqueline Logan e Percy Marmont Crédito: Paramount Pictures/Wikipedia
Há 100 anos, no dia 7 de setembro de 1924, em Vitória, um filme mudo, produzido no ano anterior, fazia sucesso na sala do extinto Cine Central. "Luz que se Apaga", com Jacqueline Logan e Percy Marmont, se destacava, segundo o cartaz, pelo seguinte enredo: "uma comovente história de um pintor que perde aquilo que de mais caro possuía: a vista".
No extinto jornal Diário da Manhã, um anúncio também destacava: "a sublime história de um sacrifício de mulher. Filme que nos dá uma lição de grandeza moral que emociona e entusiasma".
Além da triste história de um pintor que perdeu a visão, o filme traz outro registro triste: é considerado pela Biblioteca do Congresso Americano como uma obra perdida. Não há registros de cópias, somente as resenhas e as sinopses da época.
Anúncio do filme publicado no jornal Diário da Manhã em 7 de setembro de 1924
Anúncio do filme publicado no jornal Diário da Manhã em 7 de setembro de 1924 Crédito: Reprodução
Produzido pela Paramount Pictures, "Luz que se Apaga" tinha 70 minutos. Quem viu, viu. E há 100 anos!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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