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Leonel Ximenes

Filho de surdos e sambista: conheça o intérprete de Libras dos vídeos do governador

Josué Rego da Silva tem aparecido diariamente nas lives que Casagrande faz sobre a epidemia do novo coronavírus

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:01

Públicado em 

23 abr 2020 às 14:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Josué Rego da Silva traduzindo para a Libras o pronunciamento do governador
Josué Rego da Silva traduzindo para a Libras o pronunciamento do governador Crédito: Reprodução da internet
Ele aparece bem pequeninho, no quadradinho do vídeo, mas sua missão é gigantesca: interpretar, para os milhares de surdos e deficientes auditivos no Espírito Santo (200 mil segundo o Censo do IBGE/2000), os pronunciamentos e entrevistas coletivas do governador Casagrande sobre a pandemia do novo coronavírus.
É o trabalho que está tendo mais visibilidade até agora na vida do servidor público Josué Rego da Silva, de 37 anos, tradutor e intérprete de Libras que trabalha no Ifes da Serra. Filho de pais e mãe surdos, ele foi indicado pela Associação dos Surdos de Vitória para participar das lives diárias do governador, transmitidas pelas redes sociais no final da tarde ou no começo da noite diretamente do Palácio Anchieta.
“Ser intérprete do governador é uma responsabilidade muito grande por causa do momento delicado pelo qual estamos passando. Envolve vidas, economia, o andamento da vida social”, destaca.
Josué tem experiência de sobra nesse trabalho, porque sempre é requisitado para fazer propagandas e vídeos de campanhas políticas através da Libras, a Língua Brasileira de Sinais. “As pessoas começam a ter um olhar diferente. “Passaram a ter um olhar mais destacado para este profissional”, comemora o intérprete, formado em tradução e interpretação em Letras Libras pela Ufes, o primeiro curso do Estado nesta modalidade.

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Presente desde a primeira live do governador neste período de pandemia, Josué da Silva chega com antecedência ao Palácio Anchieta para participar da transmissão. “Não combino nada antes, as informações são muito dinâmicas. Chego com antecedência e fico sabendo qual o assunto que o governador vai abordar durante o seu pronunciamento. Durante o dia, costumo acompanhar as redes sociais de Casagrande e do governo para me atualizar. Assim, tenho uma noção do que foi feito durante o dia, o que acaba facilitando meu processo de tradução e me dando mais tranquilidade”, explica.
As transmissões das lives são feitas num estúdio de TV montado dentro do salão nobre do Palácio Anchieta. Josué elogia o governo pelo espaço dado à comunidade surda do ES. “O governo teve sensibilidade e está dando total estrutura para o meu trabalho. Até a janela onde eu apareço no vídeo está maior. Tem muitas lives em que o intérprete está pequenininho, o que obriga o surdo a forçar a vista para ver. Fomos atendidos.”
Mas a rotina de Josué não é só lives oficiais e gravações políticas e comerciais. Ele é um sambista nato, atividade em que também desfila seu talento e conhecimento profissional. “Sou ligado ao samba. Sou sambista há mais de 10 anos, gosto muito de carnaval e traduzo o samba para os surdos. Em 2019, fiz um trabalho mais informal na Piedade, mas neste último carnaval, fiz a tradução do samba da São Torquato, levei os surdos para os ensaios da escola e desfilamos ao lado do intérprete oficial, o Ricardinho. Foi uma experiência única, maravilhosa.”
A formação acadêmica de Josué inclui um mestrado em Educação e um curso de doutorado, em andamento, sobre Cognição e Linguagem. O projeto de pesquisa é sobre gravação midiática, uma atividade que ele conhece bem.
A escolha pela profissão de intérprete de Libras foi natural para Josué. Pode-se dizer que a vocação começou “no berço”: “Vejo muito além da questão profissional, é a minha vida. Sei o que é chegar em casa e interpretar novela, telejornal. Meus pais são surdos, tenho vários parentes surdos”.
"A língua de sinais foi minha língua de acesso, de conhecimento de um mundo. É minha primeira língua, é minha essência"
Josué Rego da Silva - Intérprete de Libras
Com essa convivência com os surdos, o caminho estava aberto para o aprimoramento profissional. “A partir dessa realidade, fui me aprofundando, me capacitando, conhecendo as leis sobre o assunto. Sempre acompanhei todas as conquistas dos surdos, as leis. Acompanho a Libras antes de ela ter esse nome”, destaca.
A propósito, amanhã (24) faz exatamente 18 anos que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida oficialmente, pela Presidência República, como meio legal de comunicação e expressão do país. Reconhecimento merecido. E que estejamos sempre com os ouvidos atentos e o coração aberto às necessidades de quem precisa se comunicar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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