Grupo capixaba de teatro faz espetáculo bilíngue para surdos

Grupo fez ensaio aberto da peça "Cidade Fria" no último fim de semana, em Cachoeiro Crédito: Cia Encena de Teatro/Divulgação

Na maioria das peças de teatro, quando um surdo quer assistir ele tem que dividir a atenção entre as cenas e um tradutor, que geralmente fica em um dos cantos do palco. Mas, dessa forma, ele acaba perdendo ou no entendimento da trama ou na interpretação das personagens. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um grupo teve a ideia de colocar um deficiente auditivo como protagonista principal da narrativa e transformar a peça em uma apresentação acessível.

Lá, as apresentações de "Cidade Fria", como é chamado o espetáculo, terá apresentação nesta sexta-feira (23) e sábado (24) no Centro Cultural Nelson Sylvan. A entrada para as duas sessões é gratuita.

Segundo o diretor da Cia Encena de Teatro, Thiago Neves, a ideia surgiu depois de ele ter contato com alguns dados em um programa de televisão. Ele conta que assistia à TV quando ouviu que, no Brasil, a grande maioria dos brasileiros não consome nenhum tipo de cultura e que outra grande parcela também alega que nunca foi a um museu. "Pensei que, fazendo um teatro mais inclusivo, poderíamos trabalhar para que essa estatística mudasse", destaca.

Ele conta que, a partir disso, ficou cerca de um ano produzindo o roteiro do espetáculo junto de sua equipe e que foram meses de ensaio para que tudo saísse como o combinado. Além disso, tiveram um cuidado especial em dar o papel da personagem principal a uma deficiente auditiva. "Ela que será a principal da história", adianta, contando que a narrativa é de um romance entre a jovem e um rapaz que vivem no período da ditadura no Brasil - momento em que não era permitida a comunicação por meio de libras no País.

"Nós criamos todo o desenrolar da história a partir desse amor. Eles tinham que se comunicar por olhares, por gestos tímidos... E acho que nós mesmos aprendemos que um olhar diz muita coisa depois de passarmos por essa experiência", relata ele, que diz que é a primeira vez que o grupo faz um espetáculo desse tipo. Thiago pondera que ensaiavam cerca de oito horas diárias.

A peça foi um processo de criação coletiva. Nós íamos à sala de ensaios para testar e ficávamos horas lá. Demorou muito para chegarmos ao resultado final Thiago Neves, diretor

Segundo o diretor, inicialmente foi bem difícil a adaptação dos 7 componentes do elenco, já que nenhum deles sabia exatamente a língua de sinais. Thiago confidencia que tiveram que aprender grande parte dos gestos para poder ser fiel à realidade dos surdos que vão estar na plateia nas apresentações. "Foi difícil, foi um desafio enorme, mas nós entendemos que é completamente inovador. E queremos que dessa experiência outros grupos de teatro do Espírito Santo afora se inspirem para criarem apresentações inclusivas assim", pontua.

SERVIÇO

Cidade Fria, da Cia Encena de Teatro

Onde: Centro Cultural Nelson Sylvan (Rua 25 de Março, 171, Cachoeiro de Itapemirim)

Quando: 23 de novembro (sexta-feira), às 18h e 20h30, e 24 de novembro (sábado), às 17h

Entrada franca