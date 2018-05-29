Cantora capixaba faz show com participação de intérprete para surdos

A cantora Karla Skarine vai celebrar 15 anos de carreira no palco, rodeada por estudantes da rede pública de ensino. É que ela vai apresentar o show Caravela em sete escolas da Grande Vitória, começando no próximo dia 29, para alunos e professores da Escola Viva, em Guaranhuns, Vila Velha. E nas instituições de ensino que têm alunos com deficiência auditiva, ela estará acompanhada de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), já que busca, através da sua música, promover a interação também para este público.
Cantora, atriz, professora e locutora, Karla Skarine lançou, em 2008, o single Você é tudo de bom. Em 2010 lançou seu primeiro álbum, Caravela, e em 2013, o seu segundo CD da carreira, Remixes, Releituras e Afins. No repertório dos shows que vai apresentar na Grande Vitória, vai destacar canções autorais, compostas com parceiros como André Beirão e Andra Valladares, além de releituras de canções de Marisa Monte e Tim Maia. Divido a sala de aula com muitos estudantes e pra mim é uma alegria imensa levar música boa para dentro das escolas e dar a oportunidade para que eles tenham acesso à produção cultural do Estado, que é muito rica, declara.
A banda que vai acompanhar Karla Skarine é formada pelos músicos Vandaluz Júnior (piano), Eduardo Pirajá (bateria), Cleberson Azevedo (guitarra) e Douglas Vidal (baixo). O cantor Lilo Vision será o convidado especial. No dia 4 de julho, o show será apresentado na escola Jorge Amado, em Nova Carapina II, na Serra.
O projeto do show Caravela foi contemplado pelo Edital Setorial de Música, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) | 2017.
Quando: nesta terça (29), às 16h
Onde: Escola Viva, em Guaranhuns, Vila Velha
Entrada gratuita (nas escolas, apenas para alunos e professores)