Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Cantora capixaba faz show com participação de intérprete para surdos

Karla Skarine se apresenta nesta terça-feira (29), na Escola Viva, em Guaranhuns, Vila Velha. Espetáculo também vai acontecer em teatros e outros colégios da Grande Vitória

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:02

A cantora Karla Skarine vai celebrar 15 anos de carreira no palco, rodeada por estudantes da rede pública de ensino. É que ela vai apresentar o show Caravela em sete escolas da Grande Vitória, começando no próximo dia 29, para alunos e professores da Escola Viva, em Guaranhuns, Vila Velha. E nas instituições de ensino que têm alunos com deficiência auditiva, ela estará acompanhada de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), já que busca, através da sua música, promover a interação também para este público.
Cantora Karla Skarine Crédito: Fábio Pirajá/Divulgação
Cantora, atriz, professora e locutora, Karla Skarine lançou, em 2008, o single Você é tudo de bom. Em 2010 lançou seu primeiro álbum, Caravela, e em 2013, o seu segundo CD da carreira, Remixes, Releituras e Afins. No repertório dos shows que vai apresentar na Grande Vitória, vai destacar canções autorais, compostas com parceiros como André Beirão e Andra Valladares, além de releituras de canções de Marisa Monte e Tim Maia. Divido a sala de aula com muitos estudantes e pra mim é uma alegria imensa levar música boa para dentro das escolas e dar a oportunidade para que eles tenham acesso à produção cultural do Estado, que é muito rica, declara.
A banda que vai acompanhar Karla Skarine é formada pelos músicos Vandaluz Júnior (piano), Eduardo Pirajá (bateria), Cleberson Azevedo (guitarra) e Douglas Vidal (baixo). O cantor Lilo Vision será o convidado especial. No dia 4 de julho, o show será apresentado na escola Jorge Amado, em Nova Carapina II, na Serra.
O projeto do show Caravela foi contemplado pelo Edital Setorial de Música, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) | 2017.
Karla Skarine  Show Caravelas
Quando: nesta terça (29), às 16h
Onde: Escola Viva, em Guaranhuns, Vila Velha
Entrada gratuita (nas escolas, apenas para alunos e professores)
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados