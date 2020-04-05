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Leonel Ximenes

Saiba como o governador do ES está se cuidando para não pegar o coronavírus

Casagrande praticamente não participa mais de reuniões presenciais, sempre carrega álcool em gel consigo e lava constantemente as mãos com água e sabão

Públicado em 

05 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governadores Eduardo Leite, do Rio do Grande do Sul, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Mauro Mendes, do Mato Grosso, debateram com o jornalista Josias de Souza
Casagrande é entrevistado por vídeo junto com os governadores do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso Crédito: Reprodução/Youtube UOL
Renato Casagrande (PSB) está comandando as ações do Estado no combate à pandemia do coronavírus, mas tem tomado precauções para não ser uma das vítimas da Covid-19. O governador, de 59 anos (faz 60 em dezembro), praticamente aboliu as reuniões presenciais e tem optado por ferramentas digitais para se comunicar com auxiliares e demais interlocutores.
No dia a dia, o governador tem sempre à mão um frasco de álcool em gel. Quando possível, corre para lavar as mãos com água e sabão, a forma mais indicada pelas autoridades de saúde para combater o novo coronavírus. Outra medida preventiva que tem adotado é manter distância segura de outras pessoas - o ideal é a de pelo menos dois metros.
Os procedimentos adotados permitem que o governador mantenha a rotina administrativa: "Estou realizando reuniões e entrevistas por videoconferência. Reduzi atendimentos e, quando os faço, limito a poucas pessoas e mantendo a distância. Estou usando álcool para higienizar mãos, óculos e celular. Uso a minha própria caneta. Em casa mantenho os mesmos cuidados e, ao chegar, não entro com os sapatos e vou direto para o banho", conta Casagrande.
A assessoria do governador montou uma sala, no Palácio Anchieta, toda equipada para que o governador participe de entrevistas coletivas ou reuniões por vídeo. A ferramenta que ele tem usado para se comunicar com vários auxiliares ao mesmo tempo é o Zoom, muito utilizada neste período de distanciamento social e confinamento.

DOIS SECRETÁRIOS ESTÃO EM HOME OFFICE

Dos 24 secretários de Estado, apenas dois estão trabalhando de casa por serem considerados integrantes do grupo de risco: Marcus Vicente (Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Humano), por ser do grupo de risco (65 anos e cardíaco), e Nara Borgo (Direitos Humanos), que veio recentemente da Jamaica e, por estar gripada, se mantém em isolamento. Todos os outros estão trabalhando de forma presencial.

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No Palácio Anchieta foram dispensadas as pessoas do grupo de risco e foi adotado um revezamento dos demais funcionários, evitando aglomerações. As visitas ao palácio para o público estão paralisadas desde o início das medidas de distanciamento social e, por isso, os profissionais que orientam as visitas também estão dispensados de vir ao trabalho.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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