Fevereiro, o mês de inferno astral do doutor André Garcia

André Garcia (ao microfone) fala sobre a fuga de dois criminosos do presídio de Mossoró (RN) Crédito: MJSP/Divulgação

Mês do carnaval e de alegria incontida nas ruas, fevereiro já foi cantado em verso e prosa por músicos e poetas. Mas o segundo mês do ano não traz exatamente boas lembranças para André Garcia, ex-secretário de Estado de Justiça e de Segurança Pública do Espírito Santo . Definitivamente.

O procurador do Estado de Pernambuco (a terra do frevo), que fez carreira em vários cargos importantes no governo do Espírito Santo, enfrenta mais uma vez uma grande crise.

Nesse cargo, é exatamente ele que tem que prestar contas sobre a inédita e misteriosa fuga de dois bandidos, integrantes de uma organização criminosa, da penitenciária de segurança máxima de Mossoró (RN).

CRISE COMO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ES

Homens da Força Nacional de Segurança tiveram que patrulhar as ruas de Vitória durante a greve da PM, em fevereiro de 2017 Crédito: Fernando Madeira

Há sete anos, mais de 200 homicídios aconteceram, e a situação da segurança pública ficou tão caótica que foi necessário auxílio da Força Nacional, do Exército e dos Fuzileiros Navais para que houvesse patrulhamento e freio aos avanços de criminosos que se aproveitavam da ausência dos policiais nas ruas.

Naqueles dias de tensão e medo, Garcia foi um dos atores mais exigidos e esteve na linha de frente da complicadíssima negociação, com idas e vindas, para o término do movimento ilegal.

A greve já é passado, apesar das marcas que deixou no ES e no país. Agora a missão de André Garcia é torcer para que os dois criminosos sejam recapturados rapidamente. Se não, o segundo mês do ano vai ser longo demais para o doutor.