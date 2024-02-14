Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Dois presos fogem de presídio de segurança máxima em Mossoró (RN)
Prisão federal

Dois presos fogem de presídio de segurança máxima em Mossoró (RN)

O secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, está a caminho de Mossoró para acompanhar as ações para tentar recapturar os foragidos e a apuração das circunstâncias da fuga

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 14:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2024 às 14:12
Dois presos fugiram de uma penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a 277 quilômetros de Natal. A fuga foi constatada por agentes na manhã desta quarta-feira (14). Essas foram as primeiras fugas em penitenciárias de segurança máxima nacional desde a inauguração do sistema em 2006.
Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como "Tatu", e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de "Deisinho".
Não há confirmação sobre quando a fuga aconteceu até a publicação deste texto.
O Governo do Rio Grande do Norte confirmou que foi acionado para dar apoio ao presídio por terra, mas não detalhou as ações. A reportagem perguntou se há auxílio nas buscas aos dois detentos foragidos, mas a secretaria de Segurança Pública não forneceu detalhes.
O secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, está a caminho de Mossoró para acompanhar as ações para tentar recapturar os foragidos e a apuração das circunstâncias da fuga.
A Folha de S.Paulo apurou que a Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para investigar as responsabilidades da ocorrência.
Ao todo, há cinco presídios federais de segurança máxima, localizados em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). A penitenciária que fica em Mossoró foi inaugurada em 2009 e tem capacidade para até 208 presos.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio Grande do Norte Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados