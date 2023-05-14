Feliz Dia das Mães! ES tem seis partos por hora em 2023

O Dia das Mães
, celebrado neste domingo (14), traz uma curiosidade no Espírito Santo. Segundo informações do Portal da Transparência do Registro Civil, ocorreram 19.904 registros de nascimentos no Estado. de 1º de janeiro até esta sexta-feira (12). Isso quer dizer que aconteceram, em média, 152 nascimentos a cada 24 horas, ou seja, seis partos a cada hora.
De acordo com os registros de nascimentos, a cidade campeã de novas mamães é a Serra
, com 2.911 registros, seguida por Vila Velha (2.108), Vitória (1.918) e Cariacica (1.726).
Os municípios fora do eixo da região metropolitana que mais tiveram nascimentos foram Linhares (1.187), Cachoeiro de Itapemirim (1.146), Colatina e São Mateus (ambos empatados com 722).
Cidades mais pacatas também não deixaram de ter novas mamães. Os locais com menos nascimentos no Espírito Santo, até o presente momento, são Divino de São Lourenço
(19), Mucurici (18) e Bom Jesus do Norte (16), que estão com indicadores de natalidade dignos de países mais desenvolvidos.