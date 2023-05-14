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Leonel Ximenes

Feliz Dia das Mães! ES tem seis partos por hora em 2023

Conheça os municípios com mais e menos nascimentos no Espírito Santo

Públicado em 

14 mai 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulher grávida com as mãos na barriga
No ES, ocorreram 19.904 registros de nascimentos, de 1º de janeiro até sexta-feira (12) Crédito: shutterstock
Dia das Mães, celebrado neste domingo (14), traz uma curiosidade no Espírito Santo. Segundo informações do Portal da Transparência do Registro Civil, ocorreram 19.904 registros de nascimentos no Estado. de 1º de janeiro até esta sexta-feira (12). Isso quer dizer que aconteceram, em média, 152 nascimentos a cada 24 horas, ou seja, seis partos a cada hora.
De acordo com os registros de nascimentos, a cidade campeã de novas mamães é a Serra, com 2.911 registros, seguida por Vila Velha (2.108), Vitória (1.918) e Cariacica (1.726).
Os municípios fora do eixo da região metropolitana que mais tiveram nascimentos foram Linhares (1.187), Cachoeiro de Itapemirim (1.146), Colatina e São Mateus (ambos empatados com 722).
Cidades mais pacatas também não deixaram de ter novas mamães. Os locais com menos nascimentos no Espírito Santo, até o presente momento, são Divino de São Lourenço (19), Mucurici (18) e Bom Jesus do Norte (16), que estão com indicadores de natalidade dignos de países mais desenvolvidos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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