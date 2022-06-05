As cidades com mais partos por mães de até 14 anos no ES

Dos 78 municípios do Estado, segundo o parlamentar, somente 16 não tiveram os partos de mães tão novas. Bahiense, em recente reunião com a procuradora-geral de Justiça, Luciana de Andrade, demonstrou preocupação com o tema. “Lembramos que o artigo 217-A, do Código Penal, aponta que há estupro de vulnerável quando acontece conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com pena de oito a 15 anos de prisão.”