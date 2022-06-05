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Leonel Ximenes

As cidades com mais partos por mães de até 14 anos no ES

Estado registrou, no ano passado, o nascimento de 282 bebês filhos de adolescentes

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

05 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dos 78 municípios do Estado, somente 16 não tiveram os partos de mães tão novas
Dos 78 municípios do Estado, somente 16 não tiveram os partos de mães tão novas Crédito: Agência Brasília
O Espírito Santo registrou, no ano passado, o nascimento de 282 bebês que nasceram por mães de até 14 anos, de acordo com o Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. E a cidade da Serra foi a campeã de partos pelas crianças e adolescentes, com 36 registros. A seguir vêm Cariacica (32 registros), Linhares (21), Vila Velha (20), São Mateus (12) e Guarapari (11).
“É um cenário lamentável e acreditamos que possa ter subnotificação, porque há meninas que dão à luz com parteiras. Se formos verificar, neste números oficiais, temos um parto a cada 30 horas, aproximadamente”, diz o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, que fez o levantamento.
Dos 78 municípios do Estado, segundo o parlamentar, somente 16 não tiveram os partos de mães tão novas. Bahiense, em recente reunião com a procuradora-geral de Justiça, Luciana de Andrade, demonstrou preocupação com o tema. “Lembramos que o artigo 217-A, do Código Penal, aponta que há estupro de vulnerável quando acontece conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com pena de oito a 15 anos de prisão.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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