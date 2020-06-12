Estado faz o primeiro registro de nascimento totalmente pela internet

O primeiro bebê (com registro digital) a gente nunca esquece. No dia 9 de abril, nasceu em Vitória
a primeira criança cuja certidão de nascimento foi feita de maneira totalmente digital, um passo importante em direção à modernização de registros no Espírito Santo. O nome
dela não está sendo divulgado a pedido dos pais.
Em Vitória, os pais não precisaram comparecer a um cartório físico
, após o nascimento do filho. Todo o processo foi realizado de forma digital, seguindo as normas estabelecidas em lei. O registro foi processado pela plataforma Certisign. O envio de documentos foi feito digitalmente pelo pai da criança, e o Cartório de Registro Civil da 1ª Zona de Vitória, o Cartório Sarlo, fez o registro de nascimento.
Conselheira de Ética do Sinoreg-ES, Nelisa Galante explica que os pais não precisaram ir até o cartório em nenhum momento. “Tudo foi feito pela rede mundial de computadores. O pai assinou o registro usando o Certificado Digital. Após o registro pronto, um colaborador do cartório levou a certidão de nascimento até o pai, e este entregou a Certidão de Nascido Vivo (DNV) ao colaborador para que o documento fosse devidamente arquivado em cartório.”
Para as pessoas que pretendem realizar o registro de forma digital é preciso entrar em contato com o Cartório de Registro Civil do local do nascimento ou do local de domicílio do país e se informar qual é o procedimento para o registro eletrônico.
O registro pela internet é ainda mais importante durante a pandemia do novo coronavírus
porque evita que o responsável pela criança tenha que ir presencialmente ao cartório fazer a formalidade.