Estado faz o primeiro registro de nascimento totalmente pela internet

Conselheira de Ética do Sinoreg-ES, Nelisa Galante explica que os pais não precisaram ir até o cartório em nenhum momento. “Tudo foi feito pela rede mundial de computadores. O pai assinou o registro usando o Certificado Digital. Após o registro pronto, um colaborador do cartório levou a certidão de nascimento até o pai, e este entregou a Certidão de Nascido Vivo (DNV) ao colaborador para que o documento fosse devidamente arquivado em cartório.”