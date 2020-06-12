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Leonel Ximenes

Estado faz o primeiro registro de nascimento totalmente pela internet

Pais não precisaram comparecer pessoalmente ao cartório, em Vitória, para a formalidade legal

Públicado em 

12 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Certidão de Nascimento digital: modernização e menos burocracia
Certidão de Nascimento digital: modernização e menos burocracia Crédito: Divulgação
O primeiro bebê (com registro digital) a gente nunca esquece. No dia 9 de abril, nasceu em Vitória a primeira criança cuja certidão de nascimento foi feita de maneira totalmente digital, um passo importante em direção à modernização de registros no Espírito Santo. O nome dela não está sendo divulgado a pedido dos pais.
Em Vitória, os pais não precisaram comparecer a um cartório físico, após o nascimento do filho. Todo o processo foi realizado de forma digital, seguindo as normas estabelecidas em lei. O registro foi processado pela plataforma Certisign. O envio de documentos foi feito digitalmente pelo pai da criança, e o Cartório de Registro Civil da 1ª Zona de Vitória, o Cartório Sarlo, fez o registro de nascimento.
Conselheira de Ética do Sinoreg-ES, Nelisa Galante explica que os pais não precisaram ir até o cartório em nenhum momento. “Tudo foi feito pela rede mundial de computadores. O pai assinou o registro usando o Certificado Digital. Após o registro pronto, um colaborador do cartório levou a certidão de nascimento até o pai, e este entregou a Certidão de Nascido Vivo (DNV) ao colaborador para que o documento fosse devidamente arquivado em cartório.”
Para as pessoas que pretendem realizar o registro de forma digital é preciso entrar em contato com o Cartório de Registro Civil do local do nascimento ou do local de domicílio do país e se informar qual é o procedimento para o registro eletrônico.
O registro pela internet é ainda mais importante durante a pandemia do novo coronavírus porque evita que o responsável pela criança tenha que ir presencialmente ao cartório fazer a formalidade.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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