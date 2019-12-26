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Registro civil

Os nomes de bebês mais registrados no ES em 2019

Os dados foram divulgados pelo Portal da Transparência de Registro Civil. Confira listas!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 17:49

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 17:49

Bebê recém-nascido em bercário Crédito: Arquivo / Agência Brasil
A lista de nomes mais escolhidos no Espírito Santo ao longo de 2019 seguiu a tendência do ano anterior, com Miguel, Enzo Gabriel e Helena no topo, com 319, 301 e 283 registros respectivamente, segundo o Portal da Transparência de Registro Civil. Outros nomes muito procurados foram Heitor, João Miguel, Arthur, Laura, Bernardo e Alice.
Dentre os 50 mais registrados, figuram também Davi Lucca, nome do filho do jogador de futebol Neymar, a variação Davi Lucas, Gael, Benício, Sophia e Liz.
Em Vitória, os cinco nomes mais procurados foram Miguel, Helena, Maria Eduarda, Theo e Heitor. Com o sucesso que vem se repetindo nos últimos anos, Valentina aparece como 24º nome mais registrado e Enzo como 31º. Maria Flor e Antonella também constam da lista dos 50 nomes mais procurados pelos pais da capital.

Veja Também

Enzo Gabriel lidera pelo segundo ano a lista de nomes mais escolhidos no Brasil

OS 15 NOMES MAIS REGISTRADOS NO ES EM 2019

  • Miguel
  • Enzo Gabriel
  • Helena
  • Heitor
  • João Miguel
  • Arthur
  • Laura
  • Bernardo
  • Alice
  • Pedro Henrique
  • Maria Eduarda
  • Davi
  • Lorenzo
  • Ana Julia
  • Ana Clara

OS NOMES MAIS REGISTRADOS POR MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA

Vila Velha
  • Miguel
  • Helena
  • João Miguel
  • Enzo Gabriel
  • Laura
Cariacica
  • Helena
  • Enzo Gabriel
  • Arthur
  • João Miguel
  • Heitor
Serra
  • Enzo Gabriel
  • Alice
  • Bernardo
  • Miguel
  • Heitor
Viana
  • Heitor
  • Enzo Gabriel
  • João Miguel
  • Pedro Henrique
  • Maria Eduarda
Guarapari
  • Heitor
  • João Miguel
  • Miguel
  • Pedro Henrique
  • Ana Laura
Fundão
  • João Miguel
  • Vitor
  • Heitor
  • Enzo Gabriel
  • Livia Mendes

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