Os nomes de bebês mais registrados no ES em 2019

A lista de nomes mais escolhidos no Espírito Santo ao longo de 2019 seguiu a tendência do ano anterior, com Miguel, Enzo Gabriel e Helena no topo, com 319, 301 e 283 registros respectivamente, segundo o Portal da Transparência de Registro Civil. Outros nomes muito procurados foram Heitor, João Miguel, Arthur, Laura, Bernardo e Alice.
Dentre os 50 mais registrados, figuram também Davi Lucca, nome do filho do jogador de futebol Neymar, a variação Davi Lucas, Gael, Benício, Sophia e Liz.
Em Vitória, os cinco nomes mais procurados foram Miguel, Helena, Maria Eduarda, Theo e Heitor. Com o sucesso que vem se repetindo nos últimos anos, Valentina aparece como 24º nome mais registrado e Enzo como 31º. Maria Flor e Antonella também constam da lista dos 50 nomes mais procurados pelos pais da capital.
OS 15 NOMES MAIS REGISTRADOS NO ES EM 2019
- Miguel
- Enzo Gabriel
- Helena
- Heitor
- João Miguel
- Arthur
- Laura
- Bernardo
- Alice
- Pedro Henrique
- Maria Eduarda
- Davi
- Lorenzo
- Ana Julia
- Ana Clara
OS NOMES MAIS REGISTRADOS POR MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA
Vila Velha
- Miguel
- Helena
- João Miguel
- Enzo Gabriel
- Laura
Cariacica
- Helena
- Enzo Gabriel
- Arthur
- João Miguel
- Heitor
Serra
- Enzo Gabriel
- Alice
- Bernardo
- Miguel
- Heitor
Viana
- Heitor
- Enzo Gabriel
- João Miguel
- Pedro Henrique
- Maria Eduarda
Guarapari
- Heitor
- João Miguel
- Miguel
- Pedro Henrique
- Ana Laura
Fundão
- João Miguel
- Vitor
- Heitor
- Enzo Gabriel
- Livia Mendes