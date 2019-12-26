Os nomes de bebês mais registrados no ES em 2019

Dentre os 50 mais registrados, figuram também Davi Lucca, nome do filho do jogador de futebol Neymar, a variação Davi Lucas, Gael, Benício, Sophia e Liz.

Em Vitória, os cinco nomes mais procurados foram Miguel, Helena, Maria Eduarda, Theo e Heitor. Com o sucesso que vem se repetindo nos últimos anos, Valentina aparece como 24º nome mais registrado e Enzo como 31º. Maria Flor e Antonella também constam da lista dos 50 nomes mais procurados pelos pais da capital.