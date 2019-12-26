Enzo Gabriel lidera pelo segundo ano a lista de nomes mais escolhidos no Brasil

AGÊNCIA BRASIL - Pelo segundo ano consecutivo, Enzo Gabriel foi o nome mais registrado nos cartórios brasileiros em 2019. Segundo levantamento divulgado pelo Portal de Transparência do Registro Civil , outros dois nomes compostos, João Miguel e Maria Eduarda, aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A lista é baseada nos 4.472.331 registros de nascimento emitidos até o dia 19 de dezembro.
Entre os 10 nomes que lideram o ranking de 2019, apenas Miguel, na oitava, e Arthur, na décima posição, não são compostos. Outra curiosidade do levantamento vem da Região Sul, única em que o nome líder no país não aparece entre os dois mais escolhidos, mas fica em quinto lugar. Entre os sulistas, Miguel, Arthur e Helena foram os preferidos este ano.
A lista dos nomes mais comuns em 2019
- Enzo Gabriel (16.672)
- João Miguel (15.082)
- Maria Eduarda (12.063)
- Pedro Henrique (11.103)
- Maria Clara (10.751)
- Maria Cecilia (9.570)
- Maria Julia (9.448)
- Miguel (9.436)
- Maria Luiza (9.132)
- Arthur (8.525)
- Ana Clara (8.452)
- Maria Alice (8.388)
- João Pedro (8.372)
- Ana Julia (8.232)
- Helena (7.765)
- Heitor (6.829)
- Alice (6.660)
- João Lucas (6.557)
- Davi Lucas (6.543)
- Maria Vitoria (6.059)
- Davi Lucca (6.010)
- Gabriel (5.875)
- Laura (5.794)
- Maria Helena (5.674)
- Ana Laura (5.623)
- João Guilherme (5.508)
- Bernardo (5.487)
- Davi (5.332)
- João Gabriel (5.264)
- Ana Luiza (4.955)
- Valentina (4.885)
- Arthur Miguel (4.809)
- Samuel (4.492)
- Maria Valentina (4.429)
- Ana Beatriz (4.416)
- Theo (4.283)
- Arthur Gabriel (4.232)
- Lorenzo (4.162)
- Ana Vitoria (4.025)
- Heloisa (3.908)
- Maria Fernanda (3.596)
- Pedro (3.555)
- Maria Luisa (3.521)
- Lucas Gabriel (3.521)
- Julia (3.407)
- Anthony Gabriel (3.393)
- Sophia (3.343)
- Lucas (3.326)
- Lorena (3.311)
- Manuela (3.272)