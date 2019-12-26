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Enzo Gabriel lidera pelo segundo ano a lista de nomes mais escolhidos no Brasil

Maioria dos nomes mais comuns são compostos. A lista é baseada nos 4.472.331 registros de nascimento emitidos até o dia 19 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 13:17

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 13:17

Bebê recém-nascido em berçário Crédito: Arquivo / Agência Brasil
AGÊNCIA BRASIL - Pelo segundo ano consecutivo, Enzo Gabriel foi o nome mais registrado nos cartórios brasileiros em 2019. Segundo levantamento divulgado pelo Portal de Transparência do Registro Civil , outros dois nomes compostos, João Miguel e Maria Eduarda, aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A lista é baseada nos 4.472.331 registros de nascimento emitidos até o dia 19 de dezembro.
Entre os 10 nomes que lideram o ranking de 2019, apenas Miguel, na oitava, e Arthur, na décima posição, não são compostos. Outra curiosidade do levantamento vem da Região Sul, única em que o nome líder no país não aparece entre os dois mais escolhidos, mas fica em quinto lugar. Entre os sulistas, Miguel, Arthur e Helena foram os preferidos este ano.

A lista dos nomes mais comuns em 2019

  1. Enzo Gabriel (16.672)
  2. João Miguel (15.082)
  3. Maria Eduarda (12.063)
  4. Pedro Henrique (11.103)
  5. Maria Clara (10.751)
  6. Maria Cecilia (9.570)
  7. Maria Julia (9.448)
  8. Miguel (9.436)
  9. Maria Luiza (9.132)
  10. Arthur (8.525)
  11. Ana Clara (8.452)
  12. Maria Alice (8.388)
  13. João Pedro (8.372)
  14. Ana Julia (8.232)
  15. Helena (7.765)
  16. Heitor (6.829)
  17. Alice (6.660)
  18. João Lucas (6.557)
  19. Davi Lucas (6.543)
  20. Maria Vitoria (6.059)
  21. Davi Lucca (6.010)
  22. Gabriel (5.875)
  23. Laura (5.794)
  24. Maria Helena (5.674)
  25. Ana Laura (5.623)
  26. João Guilherme (5.508)
  27. Bernardo (5.487)
  28. Davi (5.332)
  29. João Gabriel (5.264)
  30. Ana Luiza (4.955)
  31. Valentina (4.885)
  32. Arthur Miguel (4.809)
  33. Samuel (4.492)
  34. Maria Valentina (4.429)
  35. Ana Beatriz (4.416)
  36. Theo (4.283)
  37. Arthur Gabriel (4.232)
  38. Lorenzo (4.162)
  39. Ana Vitoria (4.025)
  40. Heloisa (3.908)
  41. Maria Fernanda (3.596)
  42. Pedro (3.555)
  43. Maria Luisa (3.521)
  44. Lucas Gabriel (3.521)
  45. Julia (3.407)
  46. Anthony Gabriel (3.393)
  47. Sophia (3.343)
  48. Lucas (3.326)
  49. Lorena (3.311)
  50. Manuela (3.272)

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