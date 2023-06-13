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Leonel Ximenes

Feira dos Municípios está de volta após 10 anos. E já tem data e local

71 dos 78 municípios já estão confirmados no evento cultural e gastronômico

Públicado em 

13 jun 2023 às 11:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso
Pavilhão de Carapina , onde será realizada a Feira dos Municípios 2023 Crédito: Governo do ES
A tradicional Feira dos Municípios, que não é realizada há 10 anos, está de volta ao Espírito Santo. O festival cultural e gastronômico, que fez muito sucesso e atraía grande público principalmente nos anos 1980 e 1990, já tem a participação confirmada de 71 cidades e será realizado de 31 de agosto a 3 de setembro no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada gratuita.
Segundo a organização do evento, a expectativa é a de que, até o final de junho, todos os 78 municípios capixabas estejam confirmados na feira. Ainda não decidiram se vão participar: Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Pedro Canário, Mantenópolis, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Ecoporanga O público esperado é de 35 mil pessoas.
A Feira dos Municípios deste ano vai contar as tradições, a cultura, a história e a gastronomia de cada cidade, da famosa moqueca até os doces típicos artesanais. Haverá também haverá apresentações de artistas locais, grupos de dança tradicionais e exposições de artesanato.
Segundo o governo do Estado, a feira será organizada a partir de três eixos centrais: negócios, que envolve a economia local de cada município; cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e Turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município.
A realização é do governo do Estado em parceria com a Amunes, a Associação dos Municípios do ES. O apoio é do Sebrae.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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