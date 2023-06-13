Feira dos Municípios está de volta após 10 anos. E já tem data e local

A tradicional Feira dos Municípios, que não é realizada há 10 anos, está de volta ao Espírito Santo. O festival cultural e gastronômico, que fez muito sucesso e atraía grande público principalmente nos anos 1980 e 1990, já tem a participação confirmada de 71 cidades e será realizado de 31 de agosto a 3 de setembro no Pavilhão de Carapina, na Serra
, com entrada gratuita.
Segundo a organização do evento, a expectativa é a de que, até o final de junho, todos os 78 municípios capixabas
estejam confirmados na feira. Ainda não decidiram se vão participar: Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Pedro Canário, Mantenópolis, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Ecoporanga O público esperado é de 35 mil pessoas.
A Feira dos Municípios deste ano vai contar as tradições, a cultura, a história e a gastronomia de cada cidade, da famosa moqueca até os doces típicos artesanais. Haverá também haverá apresentações de artistas locais, grupos de dança tradicionais e exposições de artesanato.
Segundo o governo do Estado
, a feira será organizada a partir de três eixos centrais: negócios, que envolve a economia local de cada município; cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e Turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município.
A realização é do governo do Estado em parceria com a Amunes, a Associação dos Municípios do ES. O apoio é do Sebrae.