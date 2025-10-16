Leonel Ximenes
Farmácia no ES oferece vacina contra gripe de graça para crianças e jovens

Prazo está chegando ao fim; não há necessidade de agendamento para realizar a aplicação

Vitória
Publicado em 16/10/2025 às 17h22
Na rede pública, a vacina contra a gripe é trivalente
Vacina contra gripe distribuída pelo Ministério da Saúde. Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

Termina neste sábado (18) a campanha de vacinação contra a gripe que está sendo promovida pela Drogarias Pacheco, gratuitamente, para crianças e jovens até 15 anos de idade. No Espírito Santo, a unidade da Rua Afonso Cláudio, 231, na Praia do Canto, está credenciada para oferecer gratuitamente o imunizante.

No total, além da loja de Vitória, outras quatro unidades da Pacheco - três em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro - estão participando da campanha de vacinação gratuita contra a gripe, que começou no domingo, dia 12, e se encerrará no dia 18. Segundo a rede, não há necessidade de agendamento para realizar a aplicação.

Segundo o Ministério da Saúde, alguns casos de gripe podem evoluir para formas mais graves, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, com elevados níveis de mortalidade e complicações como pneumonia bacteriana e por outros vírus, sinusite, otite, desidratação, piora das doenças crônicas, entre outras.

É bom lembrar (principalmente para os negacionistas) que o desenvolvimento de imunizantes é uma das principais conquistas da medicina, responsável por salvar, em média, 3 milhões de pessoas a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

