Farmácia no ES oferece vacina contra gripe de graça para crianças e jovens

Termina neste sábado (18) a campanha de vacinação contra a gripe que está sendo promovida pela Drogarias Pacheco, gratuitamente, para crianças e jovens até 15 anos de idade. No Espírito Santo, a unidade da Rua Afonso Cláudio, 231, na Praia do Canto, está credenciada para oferecer gratuitamente o imunizante.
No total, além da loja de Vitória, outras quatro unidades da Pacheco - três em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro - estão participando da campanha de vacinação gratuita contra a gripe, que começou no domingo, dia 12, e se encerrará no dia 18. Segundo a rede, não há necessidade de agendamento para realizar a aplicação.
Segundo o Ministério da Saúde, alguns casos de gripe podem evoluir para formas mais graves, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, com elevados níveis de mortalidade e complicações como pneumonia bacteriana e por outros vírus, sinusite, otite, desidratação, piora das doenças crônicas, entre outras.
É bom lembrar (principalmente para os negacionistas) que o desenvolvimento de imunizantes é uma das principais conquistas da medicina, responsável por salvar, em média, 3 milhões de pessoas a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).
