Farmácia no ES oferece vacina contra gripe de graça para crianças e jovens

Termina neste sábado (18) a campanha de vacinação contra a gripe que está sendo promovida pela Drogarias Pacheco, gratuitamente, para crianças e jovens até 15 anos de idade. No Espírito Santo, a unidade da Rua Afonso Cláudio, 231, na Praia do Canto, está credenciada para oferecer gratuitamente o imunizante.



No total, além da loja de Vitória, outras quatro unidades da Pacheco - três em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro - estão participando da campanha de vacinação gratuita contra a gripe, que começou no domingo, dia 12, e se encerrará no dia 18. Segundo a rede, não há necessidade de agendamento para realizar a aplicação.