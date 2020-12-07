Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Faixas de protesto de comerciantes do Triângulo somem misteriosamente

Mensagens ironizando a fiscalização do poder público, por causa da pandemia, foram arrancadas na madrugada de domingo (6)

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 15:59

Públicado em 

07 dez 2020 às 15:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As mensagens que ironizavam a fiscalização no Triângulo das Bermudas
As mensagens arrancadas que ironizavam a fiscalização no Triângulo das Bermudas Crédito: Foto do leitor
Comerciantes do setor de bares e restaurantes do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, vão recolocar duas faixas de protesto que foram arrancadas, misteriosamente, na madrugada de domingo (6). As mensagens ironizavam a fiscalização do poder público sobre o setor devido à pandemia do novo coronavírus.
Segundo Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares-ES, a iniciativa do protesto visual exclusivamente foi de comerciantes da região, mas o sindicato do setor concorda com a iniciativa. “O Sindbares apoia o movimento no sentido de que somente o setor de bares e restaurantes está sofrendo restrições no presente momento. Um setor que comprovou a eficácia de seus protocolos volta a sofrer restrições após já ter sido sacrificado por oito meses em 2020”, reclama o dirigente sindical.
O aumento dos casos de infecção de Covid-19, para Vervloet, deve ser atribuído às aglomerações que ocorreram nas eleições municipais. “A intenção das medidas restritivas sempre foram para que se fosse preparado o sistema de saúde, e dessa forma devia ter sido feito. Inclusive com planejamentos de possíveis repiques do contágio como o que estamos verificando agora, que se apresentou em razão das eleições municipais. Ao contrário, desde que houve o afrouxamento das restrições do setor, em meados de agosto, os índices tanto de contágio como de óbitos por Covid sempre caíram”, argumenta.

Veja Também

Governo anuncia novo mapa de risco e restrições para bares e restaurantes

Bares e restaurantes retomam atividades e abrem 140 vagas de emprego

O presidente do Sindbares refuta a culpa do segmento que lidera pelo aumento de casos de contaminação e pede mais fiscalização em outros setores. “O que tivemos de anormal neste período foram as movimentações eleitorais. Não há qualquer lógica ou justiça em imputar ao nosso setor eventuais aumentos [de casos de Covid]. Além disso, pugnamos que haja fiscalização em todas as áreas sociais, sejam praias, calçadões etc, não direcionada a apenas um segmento empresarial.”
No último fim de semana, a Guarda Municipal de Vitória, fiscais da PMV, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fiscalizaram bares e restaurantes na Capital. O objetivo foi coibir aglomerações por causa da pandemia. Quatro bares chegaram a ser notificados, na Praia do Canto, por estarem funcionando em horário proibido. Na Rua da Lama, três caixas de som com volume alto, em via pública, foram apreendidas.
A fiscalização atuou também em Joana D’arc, Santa Luzia, Santo Antônio, Pontal de Camburi e Bairro República. Na Rua da Lama, no domingo (6), os comerciantes foram orientados a fecharem os estabelecimentos às 16h, seguindo as regras definidas para cidades em risco moderado da doença.
Por fim, o presidente do Sindbares argumenta que fechar bares e restaurantes é uma medida inócua: “Tem ficado muito claro que, quando se fecham os estabelecimentos regulares, as ruas são tomadas por ambulantes e carros de som, instaurando-se o completo descontrole e aglomerações. O que temos que fazer, ao invés de imputar a culpa ao empresariado, é uma conscientização social sobre a obediência aos protocolos de convivência para evitar aglomerações”.

Veja Também

Média móvel chega a 586 mortes por Covid nos últimos 7 dias, diz Fiocruz

Leitores debatem alta transmissão de Covid-19 a partir de jovens

Infectologistas analisam cenário do ES, após bater 200 mil casos de Covid

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados