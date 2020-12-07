Faixas de protesto de comerciantes do Triângulo somem misteriosamente

As mensagens arrancadas que ironizavam a fiscalização no Triângulo das Bermudas Crédito: Foto do leitor

Segundo Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares-ES, a iniciativa do protesto visual exclusivamente foi de comerciantes da região, mas o sindicato do setor concorda com a iniciativa. “O Sindbares apoia o movimento no sentido de que somente o setor de bares e restaurantes está sofrendo restrições no presente momento. Um setor que comprovou a eficácia de seus protocolos volta a sofrer restrições após já ter sido sacrificado por oito meses em 2020”, reclama o dirigente sindical.

O aumento dos casos de infecção de Covid-19, para Vervloet, deve ser atribuído às aglomerações que ocorreram nas eleições municipais . “A intenção das medidas restritivas sempre foram para que se fosse preparado o sistema de saúde, e dessa forma devia ter sido feito. Inclusive com planejamentos de possíveis repiques do contágio como o que estamos verificando agora, que se apresentou em razão das eleições municipais. Ao contrário, desde que houve o afrouxamento das restrições do setor, em meados de agosto, os índices tanto de contágio como de óbitos por Covid sempre caíram”, argumenta.

O presidente do Sindbares refuta a culpa do segmento que lidera pelo aumento de casos de contaminação e pede mais fiscalização em outros setores. “O que tivemos de anormal neste período foram as movimentações eleitorais. Não há qualquer lógica ou justiça em imputar ao nosso setor eventuais aumentos [de casos de Covid]. Além disso, pugnamos que haja fiscalização em todas as áreas sociais, sejam praias, calçadões etc, não direcionada a apenas um segmento empresarial.”

A fiscalização atuou também em Joana D’arc, Santa Luzia, Santo Antônio, Pontal de Camburi e Bairro República. Na Rua da Lama, no domingo (6), os comerciantes foram orientados a fecharem os estabelecimentos às 16h, seguindo as regras definidas para cidades em risco moderado da doença.