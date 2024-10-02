Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ex-vilão da alimentação, ovo agora é celebrado no ES

Espírito Santo promove concurso de receitas tendo o alimento como ingrediente principal

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 03:11

Públicado em 

02 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ovos
Espírito Santo é o terceiro maior produtor de ovos do Brasil Crédito: Pixabay
Apontado no passado como prejudicial à saúde, o ovo foi reabilitado pelos nutricionistas, voltou a ser indicado como importante alimento nutricional e agora é celebrado no Espírito Santo, um dos maiores produtores nacionais, com um concurso de receitas, em homenagem ao Dia Mundial do Ovo, comemorado em 11 de outubro.
Promovido pela Associação dos Avicultores do ES (Aves), o concurso Receita com Ovo, aberto nesta terça-feira (1º), exige, claro, que o ovo seja o ingrediente principal da iguaria. A competição é aberta apenas para perfis com até 5 mil seguidores no Instagram, de forma a equilibrar o concurso.
Pelo regulamento, os participantes devem criar uma postagem na rede social com a receita completa com ovo; incluir foto ou vídeo da receita com o máximo de 1 minuto (as imagens devem ser originais, sem uso de conteúdo de terceiros); descrever detalhadamente os ingredientes e o modo de preparo; marcar o perfil oficial do concurso @ovocapixabaoficial na postagem; e usar as hashtags específicas do concurso: #OvoCapixaba e #ConcursoOvoCapixaba.
O prazo final das postagens é 10 de outubro, e o resultado do vencedor será anunciado em uma live e em uma postagem especial no perfil oficial do concurso, no dia 11 de outubro, às 16h. As votações serão baseadas no número de curtidas na postagem.
O vencedor ganhará um kit especial contendo uma frigideira antiaderente, uma omeleteira, um avental do Instituto Ovos Brasil e seis utensílios de silicone para cozinha: batedor de ovos, colher, espátula, espátula redonda, espátula reta e pincel.

A CAPITAL DO OVO FICA NO ES

Santa Maria de Jetibá está prestes a ser reconhecida como a Capital Nacional do Ovo, conforme projeto apresentado pelo deputado federal Evair de Melo (PP-ES). A cidade da Região Serrana capixaba produz cerca de 12 milhões de ovos por dia.
“Santa Maria de Jetibá é uma referência na produção de ovos e o Espírito Santo é o terceiro colocado entre os Estados produtores, com mais de 9% da produção nacional. Tem uma importância social e econômica muito importante para o povo capixaba”, diz Nélio Hand, diretor-executivo da Aves.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Nova mudança de padres na Arquidiocese de Vitória: quem entra, quem sai

A luta pela preservação de uma praça centenária e histórica no ES

Praia do ES é escolhida como um dos 4 santuários do surfe nacional

Furtos do mar: além de moqueca, restaurante no litoral do ES tinha 'gato'

Cidade paulista promete superar tirolesa de Pancas, a maior do Brasil

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Economia Gastronomia Santa Maria de Jetibá Alimentos Região Serrana Ovos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados