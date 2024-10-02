Ex-vilão da alimentação, ovo agora é celebrado no ES

Espírito Santo é o terceiro maior produtor de ovos do Brasil Crédito: Pixabay

Apontado no passado como prejudicial à saúde, o ovo foi reabilitado pelos nutricionistas, voltou a ser indicado como importante alimento nutricional e agora é celebrado no Espírito Santo, um dos maiores produtores nacionais, com um concurso de receitas, em homenagem ao Dia Mundial do Ovo, comemorado em 11 de outubro.

Promovido pela Associação dos Avicultores do ES (Aves), o concurso Receita com Ovo, aberto nesta terça-feira (1º), exige, claro, que o ovo seja o ingrediente principal da iguaria. A competição é aberta apenas para perfis com até 5 mil seguidores no Instagram, de forma a equilibrar o concurso.

Pelo regulamento, os participantes devem criar uma postagem na rede social com a receita completa com ovo; incluir foto ou vídeo da receita com o máximo de 1 minuto (as imagens devem ser originais, sem uso de conteúdo de terceiros); descrever detalhadamente os ingredientes e o modo de preparo; marcar o perfil oficial do concurso @ovocapixabaoficial na postagem; e usar as hashtags específicas do concurso: #OvoCapixaba e #ConcursoOvoCapixaba.

O prazo final das postagens é 10 de outubro, e o resultado do vencedor será anunciado em uma live e em uma postagem especial no perfil oficial do concurso, no dia 11 de outubro, às 16h. As votações serão baseadas no número de curtidas na postagem.

O vencedor ganhará um kit especial contendo uma frigideira antiaderente, uma omeleteira, um avental do Instituto Ovos Brasil e seis utensílios de silicone para cozinha: batedor de ovos, colher, espátula, espátula redonda, espátula reta e pincel.

A CAPITAL DO OVO FICA NO ES

Santa Maria de Jetibá está prestes a ser reconhecida como a Capital Nacional do Ovo, conforme projeto apresentado pelo deputado federal Evair de Melo (PP-ES). A cidade da Região Serrana capixaba produz cerca de 12 milhões de ovos por dia.