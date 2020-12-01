Euclério Sampaio se encontra com a mãe depois de quatro meses

Euclério e dona Augusta: amor de mãe e filho Crédito: Bruno Fritz

Foram quatro meses distante da mãe, que está no grupo de risco da Covid-19 . A cada intervalo da campanha e das sessões na Assembleia Legislativa , Euclério fazia ligações para saber se estava tudo bem com ela. Nesta terça-feira (1º), depois de tomar os cuidados de higienização, pôde dar um abraço carinhoso na matriarca após o exílio de convivência.

“Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a nossa família. E hoje, depois de mais de quatro meses, tive a oportunidade de visitar minha mãezinha. Renovando minhas energias para mais um dia de trabalho”, escreveu o prefeito eleito nas redes sociais.

O hábito, praticamente sagrado do parlamentar, de voltar a tomar café da manhã diariamente com a Dona Augusta vai ficar para depois. Isso porque o deputado ainda tem seus compromissos na Assembleia Legislativa e corre contra o tempo para fazer a transição na Prefeitura de Cariacica.