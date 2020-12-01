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Leonel Ximenes

Euclério Sampaio se encontra com a mãe depois de quatro meses

Na manhã desta terça (1°), prefeito eleito de Cariacica pôde finalmente dar um abraço em dona Augusta, de 86 anos

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:44

Públicado em 

01 dez 2020 às 11:44
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Euclério e dona Augusta: amor de mãe e filho
Euclério e dona Augusta: amor de mãe e filho Crédito: Bruno Fritz
deputado estadual e prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), começou dezembro com o pé direito e voltou a se encontrar com a mãe dele, a dona Augusta, de 86 anos.
Foram quatro meses distante da mãe, que está no grupo de risco da Covid-19. A cada intervalo da campanha e das sessões na Assembleia Legislativa, Euclério fazia ligações para saber se estava tudo bem com ela. Nesta terça-feira (1º), depois de tomar os cuidados de higienização, pôde dar um abraço carinhoso na matriarca após o exílio de convivência.
“Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a nossa família. E hoje, depois de mais de quatro meses, tive a oportunidade de visitar minha mãezinha. Renovando minhas energias para mais um dia de trabalho”, escreveu o prefeito eleito nas redes sociais.

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O hábito, praticamente sagrado do parlamentar, de voltar a tomar café da manhã diariamente com a Dona Augusta vai ficar para depois. Isso porque o deputado ainda tem seus compromissos na Assembleia Legislativa e corre contra o tempo para fazer a transição na Prefeitura de Cariacica.
No mais, continuará o costume de pedir a bênção pelo telefone, como tem acontecido ultimamente. O que faz muito bem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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