Eleito, Euclério Sampaio detalha os planos para Cariacica

O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) foi eleito o novo prefeito de Cariacica neste domingo (29). Somando 95.356 votos, 58,69% dos votos válidos, o demista venceu Célia Tavares (PT), que foi derrotada no segundo turno com 67.111 votos (41,31%). A vice dele é a Enfermeira Edna (Avante). Euclério está no quinto mandato consecutivo como deputado estadual e é da base aliada no governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa. Ele é advogado e atuou como policial civil. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (30), o prefeito eleito falou sobre os desafios e prioridades para administrar a cidade nos próximos quatro anos. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Euclerio Sampaio - 30-11-20