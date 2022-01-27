“Estou no fundo do poço”: o apelo dramático de um dono de bar em Vitória

Oi, gente, tudo bom? Sou Barbosa aqui. Há um tempo atrás prometi pra mim mesmo que não gravaria mais vídeos ou faria desabafos por aqui. Tentaria encarar o desafio de me manter aberto na situação que vivemos. Pois bem, já deu pra perceber que não consegui, né? Tentei gravar um vídeo, mas não consegui. Muito provavelmente vocês não entenderiam nada, eu aparecer chorando aqui.

Mas a situação é muito complicada. E eu não tenho mais forças. Se eu disser pra vocês que o poder de compra do brasileiro diminuiu, que TODAS as coisas aumentaram, seria chover no molhado, porque todos estamos vivendo isso no nosso dia a dia. O movimento está muito, muito baixo. E eu entendo. Muita gente gripada, com covid ou com pouca grana.

Eu entendo mesmo, mas isso faz a gente não ter forças pra seguir. Tentei muita coisa nesse meio tempo, devo ter feito algumas merdas, não tiro o meu mérito disso, nem minha impulsividade e ansiedade. Mesmo errando, sempre foi tentando acertar. Nesses últimos tempos, a depressão me afastou um pouco do bar, mas nunca dos problemas dele. Hoje, confesso que eu estou no fundo do poço da minha saúde mental, das dívidas, com a conta do banco com 9 reais e brigando contra moinhos de vento.

Tô escrevendo esse texto do fundo da alma, às lágrimas, pra fazer um pedido humilde, me despindo de orgulho, de tudo, me ajudem. Isso aqui é minha vida. Me ajudem. Me ajudem por favor! Não sei se faço vouchers, não sei como posso fazer alguma coisa. Tô com tanta coisa na cabeça que eu só consigo pedir ajuda. Indiquem o bar pros amigos, compartilhem esse post, tragam os amigos, peçam no delivery.

A coisa que mais me orgulho do Bar.Bosa é a relação que eu sempre tive com vocês e a franqueza que sempre nos tratamos. Não somos o melhor bar de Vitória, nem do bairro, mas sempre tentamos dar nosso melhor. Só queremos seguir e tentar sobreviver. Não sei se consigo sozinho.

Por isso tô pedindo ajuda. Sei que uma galera não vai entender e vamos perder um monte de seguidor, mas tudo bem. Só quero tentar algo e com vocês. Se não puder ajudar, tudo bem também. Já sou extremamente agradecido de vc me ler até aqui. Obrigado por tudo!

(Rafael Barbosa)