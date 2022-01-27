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Leonel Ximenes

“Estou no fundo do poço”: o apelo dramático de um dono de bar em Vitória

"Isso aqui é minha vida. Me ajudem", pediu o proprietário do estabelecimento que sofre mais uma vez com a pandemia e a crise econômica

Públicado em 

27 jan 2022 às 09:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O apelo postado pelo dono do bar no Instagram
O apelo postado pelo dono do bar no Instagram Crédito: Instagram
Um pedido público de socorro - “Ajude a salvar o Bar.Bosa!” - vem comovendo muita gente nas redes sociais. O Bar.Bosa, no Bairro República, em Vitória, é mais uma vítima da crise provocada pela pandemia e pela instabilidade econômica vivida pelo país.
Considerado um chef muito criativo pelos seus pares, Rafael Barbosa, o proprietário do estabelecimento, de origem paraense, recorreu ao Instagram para fazer um desabafo e um pedido de ajuda para manter o bar funcionando. "A situação é muito complicada. E eu não tenho mais forças”, afirmou o comerciante num longo texto publicado nesta quarta-feira (26).
Além da pandemia de Covid e da onda de gripe que imperam no país, Barbosa aponta a crise econômica como responsável por afugentar os clientes do seu negócio: “Hoje, confesso que eu estou no fundo do poço da minha saúde mental, das dívidas, com a conta do banco com R$ 9 e brigando contra moinhos de vento”, descreveu.

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O comerciante, no texto, deixa claro que já não sabe mais o que fazer para manter o seu bar em funcionamento, diante de um quadro tão adverso: “Me ajudem por favor! Não sei se faço vouchers, não sei como posso fazer alguma coisa. Tô com tanta coisa na cabeça que eu só consigo pedir ajuda”.
"Estou escrevendo esse texto do fundo da alma, às lágrimas, pra fazer um pedido humilde, me despindo de orgulho, de tudo, me ajudem. Isso aqui é minha vida. Me ajudem. Me ajudem por favor!"
Rafael Barbosa - Dono do Bar.Bosa, em texto publicado no Instagram

AS REAÇÕES

O apelo da Rafael Barbosa parece que não foi em vão. Até o começo da madrugada desta quinta-feira (27), sua postagem no Instagram tinha cerca de 2 mil reações e quase 400 comentários. A maioria manifestando solidariedade ao empresário e muitos prometendo ajudá-lo. E outros tantos com elogios. Até de longe do Estado.

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É o caso do deputado estadual paraense Adriano Coelho (PDT), um dos primeiros a hipotecar solidariedade a Rafael Barbosa: “Amigo, acompanho seu restaurante desde o início. Vejo toda a tua dedicação em cada prato que idealizas. Se eu morasse em Vitória, grande parte do meu salário seria dedicado ao Barbosa. Siga firme, meu irmão!”, escreveu.
Mas há também quem se comprometa a ajudar de alguma forma, nem que seja frequentando o Bar.Bosa. “Vou fazer de tudo pra ir esse fim de semana, ainda não consegui experimentar o risoto de caramelo salgado”, escreveu um seguidor. “Vê se rola o voucher de novo. É uma boa iniciativa”, respondeu outro internauta, sugerindo a adoção de uma iniciativa (voucher) já tentada na crise anterior vivida pelo bar.
Sensibilizada, a coluna torce para que a saideira do Bar.Bosa seja apenas uma pausa para que a festa continue no dia seguinte. Saúde e vida longa aos bares!

O pedido de ajuda pelas redes sociais

Oi, gente, tudo bom? Sou Barbosa aqui. Há um tempo atrás prometi pra mim mesmo que não gravaria mais vídeos ou faria desabafos por aqui. Tentaria encarar o desafio de me manter aberto na situação que vivemos. Pois bem, já deu pra perceber que não consegui, né? Tentei gravar um vídeo, mas não consegui. Muito provavelmente vocês não entenderiam nada, eu aparecer chorando aqui.
Mas a situação é muito complicada. E eu não tenho mais forças. Se eu disser pra vocês que o poder de compra do brasileiro diminuiu, que TODAS as coisas aumentaram, seria chover no molhado, porque todos estamos vivendo isso no nosso dia a dia. O movimento está muito, muito baixo. E eu entendo. Muita gente gripada, com covid ou com pouca grana.
Eu entendo mesmo, mas isso faz a gente não ter forças pra seguir. Tentei muita coisa nesse meio tempo, devo ter feito algumas merdas, não tiro o meu mérito disso, nem minha impulsividade e ansiedade. Mesmo errando, sempre foi tentando acertar. Nesses últimos tempos, a depressão me afastou um pouco do bar, mas nunca dos problemas dele. Hoje, confesso que eu estou no fundo do poço da minha saúde mental, das dívidas, com a conta do banco com 9 reais e brigando contra moinhos de vento.
Tô escrevendo esse texto do fundo da alma, às lágrimas, pra fazer um pedido humilde, me despindo de orgulho, de tudo, me ajudem. Isso aqui é minha vida. Me ajudem. Me ajudem por favor! Não sei se faço vouchers, não sei como posso fazer alguma coisa. Tô com tanta coisa na cabeça que eu só consigo pedir ajuda. Indiquem o bar pros amigos, compartilhem esse post, tragam os amigos, peçam no delivery.
A coisa que mais me orgulho do Bar.Bosa é a relação que eu sempre tive com vocês e a franqueza que sempre nos tratamos. Não somos o melhor bar de Vitória, nem do bairro, mas sempre tentamos dar nosso melhor. Só queremos seguir e tentar sobreviver. Não sei se consigo sozinho.
Por isso tô pedindo ajuda. Sei que uma galera não vai entender e vamos perder um monte de seguidor, mas tudo bem. Só quero tentar algo e com vocês. Se não puder ajudar, tudo bem também. Já sou extremamente agradecido de vc me ler até aqui. Obrigado por tudo!
(Rafael Barbosa)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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