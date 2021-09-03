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Leonel Ximenes

Bares e restaurantes de Vitória darão desconto a quem estiver vacinado

Está plenamente imunizado contra a Covid? Então é só pegar o passaporte digital no aplicativo da prefeitura para ter direito à promoção

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 02:05

Públicado em 

03 set 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O passaporte sanitário já foi adotado em vários países da Europa
O passaporte sanitário já foi adotado em vários países da Europa Crédito: Divulgação
Além de se proteger do vírus da Covid, quem comprovar que está plenamente imunizado contra a doença pandêmica terá descontos, de 5% a 30%, em pelo menos 25 bares e restaurantes de Vitória. O caminho para isso? Um simples aplicativo, o Passe Covid Vitória, lançado pela Prefeitura da Capital em parceria com o Sindbares e que deverá estar disponível para download até a próxima segunda-feira (6).
Para ter acesso aos descontos e benefícios, o interessado (pode ser de qualquer cidade) que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code com o passaporte digital e apresentar o celular nos locais credenciados à promoção.

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Quem já tomou uma vacina de dose única ou quem já tomou as duas doses dos demais imunizantes terá acesso ao passaporte. O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e na AppStore, para quem utiliza o sistema iOS.

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O presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, aprovou a iniciativa. "Demonstra claramente como a união do poder público com a sociedade organizada e a iniciativa privada promove o real combate à disseminação da doença, conscientizando a população tanto em práticas de comportamento seguro, quanto no incentivo à vacinação."

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prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), por sua vez, promete atuar para que a iniciativa seja ampliada: “A Prefeitura de Vitória vai continuar dialogando para garantir a adesão de um número maior de estabelecimentos à campanha. Nosso objetivo é tanto estimular a população a ir se vacinar como também colaborar com a movimentação desses estabelecimentos impactados pelas medidas restritivas necessárias no contexto de pandemia.” afirmou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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