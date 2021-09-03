Bares e restaurantes de Vitória darão desconto a quem estiver vacinado

Além de se proteger do vírus da Covid
, quem comprovar que está plenamente imunizado contra a doença pandêmica terá descontos, de 5% a 30%, em pelo menos 25 bares e restaurantes de Vitória. O caminho para isso? Um simples aplicativo, o Passe Covid Vitória, lançado pela Prefeitura da Capital
em parceria com o Sindbares e que deverá estar disponível para download até a próxima segunda-feira (6).
Para ter acesso aos descontos e benefícios, o interessado (pode ser de qualquer cidade) que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code com o passaporte digital e apresentar o celular nos locais credenciados à promoção.
Quem já tomou uma vacina de dose única ou quem já tomou as duas doses dos demais imunizantes terá acesso ao passaporte. O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e na AppStore, para quem utiliza o sistema iOS.
O presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, aprovou a iniciativa. "Demonstra claramente como a união do poder público com a sociedade organizada e a iniciativa privada promove o real combate à disseminação da doença, conscientizando a população tanto em práticas de comportamento seguro, quanto no incentivo à vacinação."
O prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), por sua vez, promete atuar para que a iniciativa seja ampliada: “A Prefeitura de Vitória vai continuar dialogando para garantir a adesão de um número maior de estabelecimentos à campanha. Nosso objetivo é tanto estimular a população a ir se vacinar como também colaborar com a movimentação desses estabelecimentos impactados pelas medidas restritivas necessárias no contexto de pandemia.” afirmou.