EUA vão investir mais US$ 3 bi para produção de vacinas contra a Covid

Os Estados Unidos doaram mais de 130 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 a 90 países, até o momento. Crédito: Freepik

Os Estados Unidos irão investir mais US$ 3 bilhões na cadeia de abastecimento de vacinas contra a Covid-19, informou o coordenador da força-tarefa da Casa Branca, Jeff Zients, em coletiva à imprensa nesta quinta-feira. O orçamento deve ser disponibilizado nas próximas semanas e criar milhares de empregos no país, segundo o porta-voz.

As companhias norte-americanas a receberem o investimento ainda não foram determinadas, de acordo com Zients. "O aumento da produção irá impulsionar o número de vacinas disponibilizadas nos EUA, mas também irá beneficiar as doações a outros países", afirmou.

O porta-voz também informou que os EUA doaram mais de 130 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 a 90 países, até o momento.

Questionado, o infectologista e principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, afirmou que os EUA estão monitorando a nova variante do coronavírus, a Mu, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no último dia 30 de agosto.