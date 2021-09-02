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Imunização

EUA vão investir mais US$ 3 bi para produção de vacinas contra a Covid

O porta-voz  também informou que os EUA doaram mais de 130 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 a 90 países, até o momento

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 17:53
Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local
Os Estados Unidos doaram mais de 130 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 a 90 países, até o momento. Crédito: Freepik
Os Estados Unidos irão investir mais US$ 3 bilhões na cadeia de abastecimento de vacinas contra a Covid-19, informou o coordenador da força-tarefa da Casa Branca, Jeff Zients, em coletiva à imprensa nesta quinta-feira. O orçamento deve ser disponibilizado nas próximas semanas e criar milhares de empregos no país, segundo o porta-voz.
As companhias norte-americanas a receberem o investimento ainda não foram determinadas, de acordo com Zients. "O aumento da produção irá impulsionar o número de vacinas disponibilizadas nos EUA, mas também irá beneficiar as doações a outros países", afirmou.
O porta-voz também informou que os EUA doaram mais de 130 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 a 90 países, até o momento.
Questionado, o infectologista e principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, afirmou que os EUA estão monitorando a nova variante do coronavírus, a Mu, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no último dia 30 de agosto.
"Estamos atentos à nova cepa, mas a delta ainda é 99% dominante nos EUA", afirmou Fauci, que reforçou a eficácia das vacinas já existentes.

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