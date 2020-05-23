Estado reduz em 86% gasto com diárias durante a pandemia do novo coronavírus

De 1º de abril até 20 de maio, fase aguda da pandemia do novo coronavírus
, o governo do Estado
gastou R$ 147.585,92 com o pagamento de diárias
, uma redução significativa de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, neste mesmo intervalo de tempo, as diárias consumiram R$ 1.083.492,48 dos cofres públicos.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
foi responsável por mais de um terço de desembolso com essa indenização, que chegou a R$ R$ 53.495,70 em 50 dias. A maioria dos casos envolve gratificação de agentes que tiveram de fazer a escolta de presos.
Uma situação curiosa envolve o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, que mora na Grande Vitória (zona de alto risco de propagação da Covid-19), que recebeu R$ 390 para realizar visitas técnicas no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
As visitas ocorreram nos dias 2 e 3 de abril, quando as medidas de restrições de convívio social já tinham sido adotadas pela gestão estadual. A unidade é uma das superlotadas da Sejus: com capacidade para 236, abriga 340 (104 a mais).
O segundo lugar em despesas com diárias está a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
, que pagou R$ 47.881 a servidores da Sesa que acompanharam pacientes em deslocamentos tanto pelo Estado quanto para fora dele.
Já na área de Segurança
, R$ 8.579,90 foram classificados como dados sigilosos, em razão, por exemplo, de missões em que os nomes dos envolvidos não podem ser divulgados para proteção individual.