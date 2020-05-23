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Leonel Ximenes

Estado reduz em 86% gasto com diárias durante a pandemia do novo coronavírus

Entre 1° de abril e 20 de maio, período de maior incidência da Covid-19, o governo gastou R$ 147.585,92 com essas indenizações ante  R$ 1.083.492,48 no ano passado

Públicado em 

23 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A diminuição no pagamento de diárias e decorrente do menor número de deslocamentos dos servidores no período da pandemia
A diminuição no pagamento de diárias é decorrente do menor número de deslocamentos dos servidores no período da pandemia Crédito: Reprodução
De 1º de abril até 20 de maio, fase aguda da pandemia do novo coronavírus, o governo do Estado gastou R$ 147.585,92 com o pagamento de diárias, uma redução significativa de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, neste mesmo intervalo de tempo, as diárias consumiram R$ 1.083.492,48 dos cofres públicos.
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi responsável por mais de um terço de desembolso com essa indenização, que chegou a R$ R$ 53.495,70 em 50 dias. A maioria dos casos envolve gratificação de agentes que tiveram de fazer a escolta de presos.
Uma situação curiosa envolve o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, que mora na Grande Vitória (zona de alto risco de propagação da Covid-19), que recebeu R$ 390 para realizar visitas técnicas no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
As visitas ocorreram nos dias 2 e 3 de abril, quando as medidas de restrições de convívio social já tinham sido adotadas pela gestão estadual. A unidade é uma das superlotadas da Sejus: com capacidade para 236, abriga 340 (104 a mais).

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O segundo lugar em despesas com diárias está a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que pagou R$ 47.881 a servidores da Sesa que acompanharam pacientes em deslocamentos tanto pelo Estado quanto para fora dele.
Já na área de Segurança, R$ 8.579,90 foram classificados como dados sigilosos, em razão, por exemplo, de missões em que os nomes dos envolvidos não podem ser divulgados para proteção individual.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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